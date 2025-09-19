À¼Í¥¡¦³Þ´Ö½ß¡¢¾¾ºäÅíÍû¤È¤Î¡ÈÉáÃÊ¤È°ã¤¦¡É¥¢¥Õ¥ì¥³²ó¸Ü¡ÖÂÎÆ°¤«¤µ¤Ê¤¤ã¤Ã¤Æ¡×
¡¡À¼Í¥¤Î³Þ´Ö½ß¤¬19Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿·à¾ìÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Ò¤ã¤¯¤¨¤à¡£¡Ù¡Ê¤¤ç¤¦Á´¹ñ¸ø³«¡Ë¤Î¸ø³«½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¡£¾¾ºäÅíÍû¤È¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤á¤Ã¤Á¤ã´ò¤·¤½¤¦¡ª¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¼Ì¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄ¯¤á¤ë¾¾ºäÅíÍû¡õÀ÷Ã«¾ÂÀ
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¾¾ºä¡¢À÷Ã«¾ÂÀ¡¢³Þ´Ö¡¢¹â¶¶Íû°Í¡¢´ä°æß··ò¼£´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¡£ËÜºî¤Ç¡Ö¤¤¤Þ¤Þ¤ÇÅÇ¤¤¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¸ÆµÛ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡ÈÂ©¸¯¤¤¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¾¾ºä¤Ë¡¢³Þ´Ö¤Ï¡ÖÎ¦¾å¤ÎÂ©¤Î»ÅÊý¤Ï¡¢ËÍ¤é¤¬¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤È¤«¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤È¤¤ÎÂ©¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎµÛ¤Ã¤ÆÅÇ¤¤¤Æ¤Ç°ìÈÖ¤Ä¤é¤¤¤ä¤êÊý¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤ª2¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¶¦´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡¢¾¾ºä¤È¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤¯¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿³Þ´Ö¡£ÉáÃÊ¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ç¤Ï¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¶¹¤á¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢º£ºî¤Ç¤Ï¡ÖÂÎ¤ÎÆ°¤¤â¤Á¤ã¤ó¤È²»¤ËÈ¿±Ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê¹¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¾¾ºä¤¬¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¡Ä¡ª¡×¤ÈÈ¿±þ¤¹¤ëÃæ¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¹¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤ä¤ë¤Ê¤éÂÎ¤òÆ°¤«¤µ¤Ê¤¤ã¥À¥á¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¡×¤È¥¢¥Õ¥ì¥³¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤«¾Ð¤¤¤ò¤³¤Ü¤·¤¿³Þ´Ö¡£²þ¤á¤Æ¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¡Ø¥Á¡£¡½ÃÏµå¤Î±¿Æ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡½¡Ù¤Ç¼êÄÍ¼£ÃîÊ¸²½¾Þ¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ¤ò»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¼õ¾Þ¤·¤¿µûË»á¤ÎÏ¢ºÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤¬¸¶ºî¡£Î¦¾å¶¥µ»¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢¡Ö100¥á¡¼¥È¥ë¡×¤È¤¤¤¦10ÉÃ¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤°ì½Ö¤Îµ±¤¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤¿¼Ô¤¿¤Á¤Î¶¸µ¤¤È¾ðÇ®¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£¡Ö¿´¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÌ¡²è¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ê¤¤´¶³Ð¡×¤ÈÂ¿¤¯¤Î¶¦´¶¤È¶Ã¤¤ò¸Æ¤Ó¡¢´°·ë¸å¤âÇ®¶¸Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡MC¤Ï¡¢ÀÖ²®Êâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤á¤Ã¤Á¤ã´ò¤·¤½¤¦¡ª¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¼Ì¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄ¯¤á¤ë¾¾ºäÅíÍû¡õÀ÷Ã«¾ÂÀ
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¾¾ºä¡¢À÷Ã«¾ÂÀ¡¢³Þ´Ö¡¢¹â¶¶Íû°Í¡¢´ä°æß··ò¼£´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¡£ËÜºî¤Ç¡Ö¤¤¤Þ¤Þ¤ÇÅÇ¤¤¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¸ÆµÛ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡ÈÂ©¸¯¤¤¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¾¾ºä¤Ë¡¢³Þ´Ö¤Ï¡ÖÎ¦¾å¤ÎÂ©¤Î»ÅÊý¤Ï¡¢ËÍ¤é¤¬¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤È¤«¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤È¤¤ÎÂ©¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎµÛ¤Ã¤ÆÅÇ¤¤¤Æ¤Ç°ìÈÖ¤Ä¤é¤¤¤ä¤êÊý¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤ª2¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¶¦´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¾¾ºä¤¬¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¡Ä¡ª¡×¤ÈÈ¿±þ¤¹¤ëÃæ¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¹¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤ä¤ë¤Ê¤éÂÎ¤òÆ°¤«¤µ¤Ê¤¤ã¥À¥á¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¡×¤È¥¢¥Õ¥ì¥³¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤«¾Ð¤¤¤ò¤³¤Ü¤·¤¿³Þ´Ö¡£²þ¤á¤Æ¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¡Ø¥Á¡£¡½ÃÏµå¤Î±¿Æ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡½¡Ù¤Ç¼êÄÍ¼£ÃîÊ¸²½¾Þ¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ¤ò»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¼õ¾Þ¤·¤¿µûË»á¤ÎÏ¢ºÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤¬¸¶ºî¡£Î¦¾å¶¥µ»¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢¡Ö100¥á¡¼¥È¥ë¡×¤È¤¤¤¦10ÉÃ¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤°ì½Ö¤Îµ±¤¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤¿¼Ô¤¿¤Á¤Î¶¸µ¤¤È¾ðÇ®¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£¡Ö¿´¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÌ¡²è¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ê¤¤´¶³Ð¡×¤ÈÂ¿¤¯¤Î¶¦´¶¤È¶Ã¤¤ò¸Æ¤Ó¡¢´°·ë¸å¤âÇ®¶¸Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡MC¤Ï¡¢ÀÖ²®Êâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤¿¡£