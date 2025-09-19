DeNA¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤¬¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ç¶ÛµÞ¹ßÈÄ¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥Í¥Ã¥ÈÁ°¤Î¿Í¹©¼Ç¤ËÂ¼è¤é¤ì¡Ä¡¡4²ó2¼ºÅÀ
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡DeNA¡½ºå¿À¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡DeNA¤ÎÀèÈ¯¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥óÅê¼ê¡Ê29¡Ë¤¬4²ó2¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡4²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¹â»û¤Î±¦Á°ÂÇ¤Ç1ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËÃæ·Ñ¤ÎÎÓ¤ÎÁ÷µå¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥Í¥Ã¥ÈÊý¸þ¤Ë°ï¤ì¡¢¤½¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÄÉ¤Ã¤¿¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤¬¿Í¹©¼Ç¤ÎÉôÊ¬¤ÇÂ¤ò¼è¤é¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡2ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç²¼È¾¿È¤Î°ãÏÂ´¶¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÁÇ¿¶¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡CS¿Ê½Ð¤òÀê¤¦½ÅÍ×¤Ê°ìÀï¤Ç¡¢¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤ï¤ì¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£