¡¡¡Öµð¿Í¡Ý¹Åç¡×¡Ê£±£¹Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤¬ÀèÈ¯¤Î»³ºê¤Î°ìÂÇ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£
¡¡£²ÅÀ¤òÄÉ¤¦»Í²ó¡¢²¬ËÜ¤Î£²ÂÇÀÊÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ¤È¤·¡¢¤Ê¤ª£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡£»³ºê¤ÏÂçÀ¥ÎÉ¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿½éµå£±£³£¸¥¥í¤ÎÊÑ²½µå¤ò¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¡£Ìî¼ê´éÉé¤±¤ÎÄËÎõ¤Ê¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ç±¦ÍãÀþ¤Ë±¿¤Ö¾¡¤Á±Û¤·ÆóÎÝÂÇ¤È¤·¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤ÎÃÊ³¬¤Ç»³ºê¤Îº£µ¨¤ÎÂÇ·â¤Ï£´£´ÂÇ¿ô£³°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨¡¦£°£·£³¤À¤Ã¤¿¡££´ËÜÌÜ¤Î°ÂÂÇ¤¬µ®½Å¤ÊÅ¬»þÂÇ¤Ç¼«¤é¤ò±ç¸î¤·¤¿¡£
¡¡»³ºê¤ÏÏ»²ó£²»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Ç¤â±¦±Û¤¨¤Ë£²ÂÇÀÊÏ¢Â³Å¬»þÂÇ¤È¤Ê¤ë£²ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ÆóÎÝ¥Ù¡¼¥¹¾å¤Ç¾Ð´é¤ò¤³¤Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¡¢ÂÇ¤¿¤ì¤¿¹Åç¡¦ÂçÀ¥ÎÉ¤Ï´é¿§¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£