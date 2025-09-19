°ìÌÐ¡¡¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬½Ð¤ë¿©¤ÙÊª¤ò¹ðÇò¡¡¡Ö¥¢¥¯¤Ë¤ä¤é¤ì¤ë¤Î¤è¡×
¡¡¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ¹Åè°ìÌÐ¡Ê59¡Ë¤¬19ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ª¶âÍËÆü¡×¡Ê¶âÍË¸å6¡¦50¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¿©¤ÙÊª¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯!µæ¶Ë¤Î2Âò¡×´ë²è¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö²Æ¤Î½ª¤ï¤ê¤Î2Âç¥Õ¥ë¡¼¥ÄÂÐ·è¡×¤È¤·¤Æ¡ÖÍü¡×¤È¡ÖÅí¡×¤Î¤É¤Á¤é¤¬Â¿¿ôÇÉ¤Ê¤Î¤«¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¿Ê¹ÔÌò¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡×¹â¶¶ÌÐÍº¤¬¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤´¼«¿È¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«?Íü¤«Åí¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢°ìÌÐ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅí¤À¤Í¡×¤ÈÅí¤ÎÊý¤¬¹¥¤¤À¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤¹¤°¤Ë¡Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«²¶¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡ÖÍü¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¶ì¼ê¤Ê¤Î¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¡Ö¤¨¤§¡¼!?¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ë¤È¡¢¡Ö¶ì¼ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢·ù¤¤¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡×¤È¶ì¼ê¤ÊÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö²¶¤Í¡¢¿©ºà¤Ç¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬½Ð¤ë¤â¤Î¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡£¤Ê¤¼¤«¤Í¡¢Íü¤Î¥¢¥¯¤Ë¤ä¤é¤ì¤ë¤Î¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£