ÎÓ²È¥Ú¡¼¡¦¥Ñ¡¼»Ò¼«Âð²Ð»ö¡¢¥Ñ¡¼»ÒÈÂÁ÷¡¡³¬²¼¤Î½»¿Í¡ÖÅÅµ¤¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¤·¡¢Å·°æ¤âÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎÓ²È¥Ú¡¼¡¢¥Ñ¡¼»ÒÉ×ºÊ¤ÎÅìµþ¡¦ÀÖ±©¤Î¼«Âð¤Ç£±£¹Æü¸á¸å¤Ë²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¥Ñ¡¼»Ò¤¬±ì¤òµÛ¤¤¡¢ÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¥Ú¡¼¤ÏÎÓ»°Ê¿»Õ¾¢¤ÎË¡»ö¤Ë»²Îó¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á³°½ÐÃæ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡É×ºÊ¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë£µ³¬·ú¤Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î£³³¬¤ÎÉô²°¤¬²Ð¸µ¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£¸½¾ì¤Ï¾Ã²Ðºî¶È¤¬¤µ¤ì¡¢Ìó£²»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸á¸å£·»þ¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤âÀ¶ÁÝ³èÆ°¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ú¡¼¡¢¥Ñ¡¼»ÒÉ×ºÊ¤¬Êë¤é¤¹£³³¬¤ÎÉô²°¤Î¿¿²¼¤Ë½»¤àÃËÀ¤Ï¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¤â¤¦Éô²°¤ËÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤¦¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¡£ÅÅµ¤¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¤·¡¢Å·°æ¤âÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼¼Æâ¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¡Ê¥Ú¡¼¡¢¥Ñ¡¼»ÒÉ×ºÊ¤ÎÉô²°¤Ï¡Ë¤â¤¦½»¤á¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£