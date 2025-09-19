»°ÂðÍµ»Ê¡¡¡ÖÂ¸þ¤±¤Æ¿²¤é¤ì¤Ê¤¤¡×Ä¶ÂçÊª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î°Õ³°¤Ê´Ø·¸¡¡¶ÄÅ·¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ÈëÏÃÌÀ¤«¤¹
¡¡´î·àÇÐÍ¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»°ÂðÍµ»Ê¡Ê74¡Ë¤¬¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ÍÆ¯Í³Èþ»Ò¡Ê56¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë19ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¤¦¤É¤¦¤Î¤é¤¸¤ª¡×¡Ê¶âÍË¸å3¡¦30¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼ÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»°Âð¤Ï¡ÖËÍ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¡¢¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤¬°ìÈ©Ã¦¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤·¡¢¥µ¥¶¥ó¤È¤Î¶¦±é¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤¿¤È¹ðÇò¡£
¡¡ÌµÌ¾»þÂå¤Ë1984Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥µ¥¶¥ó¤Î´§ÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥¶¥ó¤Î¾¡¼ê¤Ë¥Ê¥¤¥È¤¢¤Ã!¤¦¡û¤³¤Ä¤¤¤Æ¤ë¡×¤Ç½Ð±é¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö»°ÂðÍµ»Ê¤òÇä¤ê½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¥µ¥¶¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤½¤ê¤ã¤ß¤ó¤Ê¸«¤Þ¤¹¤è¡¢·¬ÅÄ²ÂÍ´¤¬ËÍ¤È¥³¥ó¥È¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡½êÂ°»öÌ³½ê¤¬Æ±¤¸¤À¤Ã¤¿±ï¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤Ë¤ÏÂ¤ò¸þ¤±¤Æ¿²¤é¤ì¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö²¿¤Î¶ìÏ«¤â¤»¤º¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£