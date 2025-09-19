´ØÅìÍ¿ô¤Î²¹ÀôÃÏ¤Ç¥µ¥ë¤¬ÂçË½¤ì¡ª¾¡¼ê¤Ë¥Ð¥Ê¥Ê¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¥Ñ¥ó¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¡ªº£¸å¤ÎÂÐºö¤Ï¡©
¡ÖÌÖ¸Í¤òÇË¤é¤ì¡¢¥Ñ¥ó¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡×¡£Èþ¿©¤Î²¹Àô³¹¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¿ÀÆàÀî¸©Åò²Ï¸¶¤Çº£¡¢¥µ¥ëÁûÆ°¤¬¡Ä¡£¸½¾ì¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²æ¤¬Êª´é¤Ç¥Ù¥é¥ó¥À¤òÁö¤ê²ó¤ë¿Æ»Ò¥¶¥ë¤Ë¡¢¸¤¤ò½±¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¶§Ë½¥¶¥ë¤Þ¤Ç¡ª
º£¡¢¥µ¥ë¤Ë¤è¤ëÈï³²¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢´ØÅìÍ¿ô¤Î²¹ÀôÃÏ¡¦¿ÀÆàÀî¤ÎÅò²Ï¸¶Ä®¤Ç¤¹¡£
ÃÏ¸µ½»Ì±
¡Ö2³¬¤«¤éÆþ¤é¤ì¤Æ¡¢Ä«µ¯¤¤Æ¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤Ë¤¤¤¿¡£¤Ê¤ó¤«¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯¤Ç¤âÃÖ¤¤¤Æ¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¥µ¥ë¤Ç¡£¥Ð¥Ê¥Ê¤È¤Ã¤Æ¿©¤Ã¤Æ¤ë¡×
N¥¹¥¿
¡Ö¿Í´Ö¤Î¤³¤È¤ÏÉÝ¤¬¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×
ÃÏ¸µ½»Ì±
¡Ö¡Ê¿Í¤Ë¡Ë´·¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡Á¡×
¤³¤Á¤é¤ÎÃËÀ¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤òº¬¤³¤½¤®¿©¤Ù¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¸µ½»Ì±
¡Ö¾®¥µ¥ë¤È¤«¿Æ»Ò¤ÇÍè¤Æ¡¢¤Ä¤Þ¤ó¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤ë¤Î¡£¿Í¤Î´é¸«¤Æ¤âÆ¨¤²¤Ê¤¤¤è¤Í¡×
Ä®¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²È¤Ë¿¯Æþ¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÀ¸³èÈï³²¤Ï3Ç¯´Ö¤Ç2Ëü6000·ï¤òÄ¶¤¨¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¿ÍÅªÈï³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏµîÇ¯¤À¤±¤Ç930·ï¤â¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤Î½÷À¤ÏÌÖ¸Í¤ò²¿ÅÙ¤âÇË¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
N¥¹¥¿
¡Ö¡Ê¥µ¥ë¤¬¡Ë²¼¤«¤é¤Þ¤¯¤ê¤¢¤²¤ë¡©¡×
ÃÏ¸µ½»Ì±
¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡¢¤Þ¤¯¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤è¡£¤³¤ì¤Ï½ø¤Î¸ý¡¢¤³¤ÎÊÕ¤Þ¤Ç¤Þ¤¯¤ë¤ÎÍø¸ý¤Ç¡£¤³¤¦¤·¤Æ³«¤±¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¸å¤í¤ËÍè¤Æ¥Ñ¥ó¿©¤Ù¤Æ¤ë¤Î¡×
Ä®¤Î»ê¤ë½ê¤Ë½ÐË×¤¹¤ë¥µ¥ë¡£¥´¥ë¥Õ¾ì¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ë¤¢¤ë¥Ð¥¤¥¯¤òÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀÄ²ÌÅ¹¤Ë¿¯Æþ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ê¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥µ¥ë¤ÎÈï³²¤Ï½ÉÇñ»ÜÀß¤Ë¤â¡Ä
Åò²Ï¸¶²¹Àô¡Ö¤Õ¤¤ä¡×¡¡½÷¾ »³ËÜ¤Þ¤ê»Ò¤µ¤ó
¡Ö¤³¤ÎÊÕ¤¬¹Ó¤é¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¡¢²°º¬¤òÅÁ¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
ÁÏ¶È90Ç¯¤Î²¹ÀôÎ¹´Û¡Ö¤Õ¤¤ä¡×¡£ÏªÅ·É÷Ï¤¤ÎÃ¦°á½ê¤¬½±·â¤µ¤ì¡¢¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¡¼¤Ê¤É¤¬¹Ó¤é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Åò²Ï¸¶²¹Àô¡Ö¤Õ¤¤ä¡×¡¡½÷¾ »³ËÜ¤Þ¤ê»Ò¤µ¤ó
¡Ö¤ª¤â¤Á¤ã¤Î¥Ô¥¹¥È¥ë¤ß¤¿¤¤¤Î¤Ç·â¤Ã¤Æ¶Ã¤«¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤·¤«ÂÐºö»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Æ¡×
¿æÈÓ´ï¤Î¾å¤ËÎ©¤Ä¥µ¥ë¤Ë¡¢¼¼Æâ¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¥µ¥ë¤òÄÉ¤¤Ê§¤¦ÃËÀ¡£
¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹Åò²Ï¸¶¡¡É´ÉðÀµ¿Í ´ÛÄ¹
¡Ö°Ò³Å¤µ¤ì¤Æ¡¢¼ê¤Ë²¿¤â»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤â¤¦Â¤ÇÄÉ¤ÃÊ§¤¦¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬Â¿¤¯ÍøÍÑ¤¹¤ë¡Ö¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹Åò²Ï¸¶¡×¡£¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥µ¥ë¤¬½¸ÃÄ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹Åò²Ï¸¶¡¡É´ÉðÀµ¿Í ´ÛÄ¹
¡Ö¤³¤Á¤é¤¬¥µ¥ë¤ËÇË¤é¤ì¤¿·ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¥Ò¥Ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¥µ¥ë¤¬²õ¤·¡¢¿¯Æþ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï¥¢¥¯¥ê¥ëÈÄ¤ÇÊä½¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥±¡¼¥Ö¥ë¤ò¤«¤¸¤é¤ì¡¢Wi-Fi¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡£º£¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹Åò²Ï¸¶¡¡É´ÉðÀµ¿Í ´ÛÄ¹
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¸¼´Ø¤ÎÊý¤Ï¥É¥¢¥í¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸°¤ò¤Ä¤±¤¿¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¡¢LAN¥±¡¼¥Ö¥ë¤ò³°¤«¤é¼¼Æâ¤ËÄ¥¤êÂØ¤¨¤¿¤È¡×
Ä®¤ÏÈï³²¤òµÚ¤Ü¤¹¥µ¥ë¤ÎÁ´Æ¬Êá³Í¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢¸©¤Ê¤É¤ÈÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
