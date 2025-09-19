¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡¡ÉÙ»³¸©Æâ¤ÎÅêÉ¼»ñ³Ê¼Ô¡¡Á°²ó²¼²ó¤ë¸«ÄÌ¤·
¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁªµó¤ÏÍè½µ·îÍËÆü¤Î22Æü¹ð¼¨¡¢Íè·î4ÆüÅê³«É¼¤Ç¡¢ÅÞ°÷¤âÅêÉ¼¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©Æâ¤ÇÅêÉ¼»ñ³Ê¤¬¤¢¤ë¿Í¤Î¿ô¤ÏÁ°²ó¤ÎÁíºÛÁª¤è¤ê¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¸©Æâ¤Î¼«Ì±ÅÞ°÷¤Ïº£Ç¯5·î¤Î¤Þ¤È¤á¤Ç2Ëü5428¿Í¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¦¤Á2Ç¯°Ê¾åÅÞÈñ¤òÇ¼¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬ÅêÉ¼»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¤¿¤á¤µ¤é¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
µîÇ¯9·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Á°²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¡¢2Ëü7200¿Í¤ËÅêÉ¼»ñ³Ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅêÉ¼¤ÏÍ¹Á÷¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢¸©Æâ¤ÇÅêÉ¼»ñ³Ê¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÏÁ°²ó¤ò²¼²ó¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë¤ÏÌÐÌÚ Á°´´»öÄ¹¡¢¾®ÎÓ ¸µ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÂç¿Ã¡¢ÎÓ ´±Ë¼Ä¹´±¡¢¹â»Ô Á°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÂç¿Ã¡¢¾®Àô ÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤Î5¿Í¤¬Î©¸õÊä¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£