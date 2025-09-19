³²Ãî¶î½ü¤Ç33Ëü±ßÀÁµá¡Ö±Ä¶ÈË¸³²¤Ç·Ù»¡¸Æ¤Ö¤¾¡×µÒ¤«¤é¶¼¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç¶È¼Ô¤ÎÃË2¿ÍÂáÊá¡¡·ÀÌó½ñ¤ËÌµÍý¤ä¤ê¥µ¥¤¥ó
³²Ãî¶î½ü¤ÎÌ¾ÌÜ¤Ç¸½¶â¤ò¶¼¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢ÃË¤é¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö±Ä¶ÈË¸³²¤Ç·Ù»¡¤ò¸Æ¤Ö¤¾¡×¤ÈÈï³²¼Ô¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¶áµ¦½»ÂðÀßÈ÷¡×¤Î½¾¶È°÷¡¢ÁýÅÄ·ý»ÖÏºÍÆµ¿¼Ô¡Ê27¡Ë¤ÈËÒÃ«Î¶¿¿ÍÆµ¿¼Ô¡Ê26¡Ë¤Ï2025Ç¯6·î¡¢³²Ãî¶î½ü¤ò°ÍÍê¤·¤¿ÂçºåÉÜÆâ¤ÎÃËÀ¤«¤é¡¢ºî¶ÈÂå¶â¤ÎÌ¾ÌÜ¤Ç33Ëü±ß¤ò¶¼¤·¤È¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ê¤É¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹â³Û¤ÊÀÁµá¤òÉÔ¿³¤Ë»×¤Ã¤¿ÃËÀ¤ËÂÐ¤·¡¢2¿Í¤Ï¡Ö±Ä¶ÈË¸³²¤Ç·Ù»¡¤ò¸Æ¤Ö¤¾¡×¤Ê¤É¤È¸À¤¤¡¢·ÀÌó½ñ¤ËÌµÍý¤ä¤ê¥µ¥¤¥ó¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
2¿Í¤Ï¥È¥¤¥ì¤Î½¤Á¶¤ò°ÍÍê¤·¤¿ÊÌ¤ÎÃËÀ¤«¤é¸½¶â¤Ê¤É¤ò¶¼¤·¼è¤Ã¤¿ºá¤Ç¤¹¤Ç¤Ëµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÈÈ¹Ô¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤â»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¿ÍÊª¤¬¤¤¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¼ÂÂÖ²òÌÀ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£