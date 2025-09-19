¡Ö¥¹¥ê¥ë¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¹¹°á¼¼¤Ç½÷ÀÅð»£¤Îµ¿¤¤¡¡¸µ¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î30ºÐÃËÂáÊá¡¡¿Í´¶¥»¥ó¥µ¡¼¤Ç¼«Æ°Ï¿²è¡ÄSDÃÖ¤Ëº¤ì¤ÇÈ¯³Ð
Åìµþ¡¦¸ÍÄÍ·Ù»¡½ð¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¡Ö¿À¸Í²°¡×¤Î¸µ¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È½¾¶È°÷¸ÍÅÄÍº²ðÍÆµ¿¼Ô¡Ê30¡Ë¡£
Å¹¤Î¹¹°á¼¼¤Ç½÷À¤òÅð»£¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÍÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï2025Ç¯2·î¡¢½¾¶È°÷¤Î¹¹°á¼¼¤Ë¾®·¿¥«¥á¥é¤ò»ý¤Á¹þ¤à¤È¡¢¾²¤ËÃÖ¤¤¤¿¥ê¥å¥Ã¥¯¤Î¾å¤ä¥«¡¼¥Æ¥ó¥ì¡¼¥ë¤Î¾å¤ËÀßÃÖ¡£
¥«¥á¥é¤Ë¤Ï¿Í´¶¥»¥ó¥µ¡¼¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Æ°¤ÇÏ¿²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÜÎô¤ÊÈÈ¹Ô¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÈ¯³Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¤Ã¤«¤±¤ÏÏ¿²è¥Ç¡¼¥¿¤ÎÆþ¤Ã¤¿SD¥«¡¼¥É¡£
¸ÍÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Å¹¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÇSD¥«¡¼¥É¤ËµÏ¿¤·¤¿±ÇÁü¤ò³ÎÇ§¡£
¥¹¥Þ¥Û¤Ç²èÌÌ¤ò»£±Æ¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎSD¥«¡¼¥É¤ò²ó¼ý¤·Ëº¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÍâÆü¡¢SD¥«¡¼¥É¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿½¾¶È°÷¤¬Ãæ¿È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢Åð»£¤·¤¿±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ë¸ÍÅÄÍÆµ¿¼Ô¼«¿È¤Î´é¤¬±Ç¤Ã¤¿±ÇÁü¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸ÍÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï·Ù»ëÄ£¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥¹¥ê¥ë¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö3Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£