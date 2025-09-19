¡Ö2025Ãæ¹ñ¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È´ë¶È500¶¯¡×È¯É½¡¢Ê¿¶Ñ±Ä¶È¼ýÆþ¤¬1000²¯¸µ¤ÎÂçÂæÆÍÇË
Ãæ¹ñ´ë¶ÈÏ¢¹ç²ñ¡¢Ãæ¹ñ´ë¶È²È¶¨²ñ¤Ï9·î18Æü¡¢½Å·Ä¤Ç¡Ö2025Ãæ¹ñ¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È´ë¶È500¶¯¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Áª½Ð¤µ¤ì¤¿´ë¶È500¼Ò¤Î2024Ç¯Áí±Ä¶È¼ýÆþ¤Ï51Ãû1000Ëü¸µ¡ÊÌó1060Ãû±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¡¢Ê¿¶Ñ±Ä¶È¼ýÆþ¤Îµ¬ÌÏ¤¬½é¤á¤Æ1000²¯¸µ¡ÊÌó2Ãû800²¯±ß¡Ë¤ÎÂçÂæ¤òÆÍÇË¤·¤Æ1022²¯2000Ëü¸µ¡ÊÌó2Ãû1200²¯±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¿·¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¤È¡¢500¶¯Æþ¤ê¤·¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¤Î´ë¶È¤Ï±Ä¶È¼ýÆþ¤Î¿¤ÓÎ¨¤¬²ÃÂ®¤·¡¢Íø±×¿å½à¤ÏµÞÂ®¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ð±ÄÍø±×¤Î¹½Â¤Åª¤Ê²þÁ±¤¬¿Ê¤ß¡¢1¿ÍÅö¤¿¤ê¤Î±Ä¶È¼ýÆþ¤ÏÌó328Ëü1000¸µ¡ÊÌó6810Ëü±ß¡Ë¡¢1¿ÍÅö¤¿¤ê¤Î½ãÍø±×¤ÏÌó21Ëü5000¸µ¡ÊÌó446Ëü±ß¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤â²áµîºÇ¹â¤Î¿å½à¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¶½¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¹¥Ä´¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ä¾ðÊóµ»½Ñ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¶âÍ»¡¢ÊªÎ®¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤Î¸½Âå¿·¶½¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¤ÎÂæÆ¬¤¬²ÃÂ®¤·¡¢Áª½Ð¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤Ï184¼Ò¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë