£±£¹ÆüÄ«¡¢¹âºê»Ô¤Î»ÔÆ»¤Ç¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷»Ò¹â¹»À¸¤¬·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ìÆ¬¤Î¹ü¤òÀÞ¤ë¤Ê¤É¤ÎÂç¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹âºê»ÔÃæµïÄ®¤Î»ÔÆ»¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢£±£¹Æü¸áÁ°£·»þÈ¾¤¹¤®¡¢¼«Å¾¼Ö¤ÇÄÌ³ØÃæ¤Î½÷»Ò¹â¹»À¸¤¬£³£°Âå¤ÎÃËÀ¤¬±¿Å¾¤¹¤ë·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿£±£¶ºÐ¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤¬Æ¬¤Ê¤É¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á¹âºê»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À¸ÅÌ¤ÏÆ¬¤Î¹ü¤òÀÞ¤ë¤Ê¤É¤ÎÂç¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¼±¤Ï¤¢¤êÌ¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤Ï¿®¹æµ¡¤Î¤Ê¤¤Ãú»úÏ©¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤ËÏÃ¤·¤òÊ¹¤¯¤Ê¤É¤·¤Æ»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
