ÊÆ·³´ä¹ñ´ðÃÏFCLP¡¦¼þËÉÂçÅçÄ®µÄ²ñ¤¬¹ñ¤Ë¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë¼êÃÊ¤ò¹Ö¤¸¤ë¤è¤¦¡×µá¤á¤ë°Õ¸«½ñ¤ò²Ä·è¡Ê»³¸ý¡Ë
FCLP¤Ë¹³µÄ¤¹¤ëÀ¼¤Ï¼þÊÕ¤ÎµÄ²ñ¤«¤é¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
19Æü¡¢´ä¹ñ´ðÃÏ¤ÎÆî¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¼þËÉÂçÅçÄ®µÄ²ñ¤¬¡¢·±Îý¤¬ÆóÅÙ¤È¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¹ñ¤Ë¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë¼êÃÊ¤ò¹Ö¤¸¤ë¤è¤¦¡×µá¤á¤ë°Õ¸«½ñ¤ò²Ä·è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°Õ¸«½ñ¤Ï¡¢¼þËÉÂçÅçÄ®µÄ²ñ9·îÄêÎã²ñºÇ½ªÆü¤ËµÄ°÷Äó°Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊµÄ²ñ±¿±Ä°Ñ°÷Ä¹¡¦µÈÂ¼Ç¦Ä®µÄ¡Ë
¡ÖFCLP¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤Æ°ä´¸¤Ç¤¢¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ Æü¾ïÅª¤Ë¹Ò¶õµ¡Áû²»¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤ë¡£¼þËÉÂçÅçÄ®Ì±¤Ë¤Ê¤ª°ìÁØ¤ÎÉéÃ´¤ò¶¯¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÅþÄìÍÆÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¼þËÉÂçÅçÄ®¤Ï¡¢´ä¹ñ´ðÃÏ¤ÎÆî¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢Æüº¢¤«¤éÅç¼þÊÕ¤Î¾å¶õÉÕ¶á¤ò¥¢¥á¥ê¥«·³µ¡¤Ê¤É¤¬ÄÌ²á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Õ¸«½ñ¤Ç¤Ï¡¢¡Öº£¸å¡¢´ä¹ñ´ðÃÏ¤ÇFCLP¤Ê¤É·ã¤·¤¤Áû²»¤ò¤â¤¿¤é¤¹·±Îý¤òÆóÅÙ¤È¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤¢¤é¤æ¤ë¼êÃÊ¤ò¹Ö¤¸¤ë¤è¤¦¡×¶¯¤¯Í×ÀÁ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Õ¸«½ñ¤ÏÁ´²ñ°ìÃ×¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¡¢º£¸å¡¢½°»²Î¾±¡¤ÎµÄÄ¹¤äÁíÍýÂç¿Ã¡¢¤Þ¤¿³°Ì³¡¢ËÉ±ÒÎ¾Âç¿Ã¤Ê¤É¤ËÁ÷ÉÕ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£