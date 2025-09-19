´ä¹ñ»ÔÄ¹¡Ö·±Îý»þ´Ö¤ò¤µ¤é¤ËÀâÌÀ¤è¤êÄ¹¤¯¤·¤¿¤³¤È¤ËÊ°¤ê¤ò³Ð¤¨¤ë¡×ÊÆ·³´ä¹ñ´ðÃÏ¤ÎFCLP
¥¢¥á¥ê¥«·³´ä¹ñ´ðÃÏ¤Ç¤ª¤È¤È¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¶õÊì´ÏºÜµ¡¤ÎÎ¦¾åÌÏµ¼Ãå´Ï·±Îý¡áFCLP¡£ºòÌë¡¢Ìë´Ö¤Î·±Îý¤ò»ë»¡¤·¤¿´ä¹ñ»Ô¤ÎÊ¡ÅÄ»ÔÄ¹¤Ï¡ÖÂç¤¤ÊÊ°¤ê¤ò¶Ø¤¸ÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È²þ¤á¤ÆFCLP¤Î¼Â»Ü¤òÇ§¤á¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
17Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿FCLP¡£
2ÆüÌÜ¤ÎÌë¤â¸á¸å6»þ33Ê¬¤«¤é¸á¸å9»þ¤Þ¤Ç¤Î2»þ´ÖÈ¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì´ðÃÏ¼þÊÕ¤Ë¹ì²»¤¬¶Á¤ÅÏ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºòÌë¤Ï´ä¹ñ»Ô¤ÎÊ¡ÅÄ»ÔÄ¹¤¬Ìë´Ö¤Î·±Îý¤ò»ë»¡¡£¡ÖFCLP¤Î¼Â»Ü¤òÍÆÇ§¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÃÏ¸µ¤Î»ÑÀª¤òÌµ»ë¤¹¤ë·Á¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿·±Îý¤ËÉÔ²÷´¶¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖFCLP¼«ÂÎ¤ò´ä¹ñ´ðÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¶¯¤¯Í×ÀÁ¤·¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢FCLP¤¬´ä¹ñ´ðÃÏ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÀ¿¤Ç°ä´¸¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤ËÂç¤¤ÊÊ°¤ê¤ò¶Ø¤¸ÆÀ¤Ê¤¤¡£¾õ¶·¤òÀººº¤·Ê¬ÀÏ¤·¤Ê¤¬¤é¹ñ¤Ë¸À¤¦¤Ù¤¤³¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢17Æü¤È18Æü¤Î2Æü´Ö¤Ç¥¿¥Ã¥Á¥¢¥ó¥É¥´ー¤Ê¤É¤ÎFCLP¤Ë¤è¤ëÈô¹Ô¤Ï349²ó¤Ç¡¢»Ô¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¶ì¾ð¤Ï½éÆü¤¬90·ï¡¢2ÆüÌÜ¤Ï186·ï¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ276·ï¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãë´Ö¤Î·±Îý¤Ï2ÆüÏ¢Â³¤ÇÄÌ¹ð»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤¤Î¤¦¤Ï¸á¸å4»þÈ¾¤ÎÍ½Äê»þ´Ö¤ò¤ª¤è¤½1»þ´Ö¥ªー¥Ðー¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÊ¡ÅÄÎÉÉ§ »ÔÄ¹¡Ë
¡Ö¤Þ¤º¤³¤Î·±Îý¼«ÂÎ¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç·±Îý»þ´Ö¤ò¤µ¤é¤ËÀâÌÀ¤è¤êÄ¹¤¯¤·¤¿¤³¤È¤ËÊ°¤ê¤ò³Ð¤¨¤ë¡×
¤³¤Î2Æü´Ö¤ÇºÇ¤âÂç¤¤ÊÁû²»¤Ï¡¢18Æü¸á¸å4»þ23Ê¬¤ËÈøÄÅ¤Î´ÑÂ¬ÃÏÅÀ¤ÇµÏ¿¤·¤¿92.7dB¤Ç¤¹¡£