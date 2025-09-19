¼Â¤ê¤Î½©¡¡¾®³ØÀ¸¤¬°ð´¢¤êÂÎ¸³¡¡¹Åç¡¦¾±¸¶»Ô
¼Â¤ê¤Î½©¤Ç¤¹¡£¾±¸¶»Ô¤Ç¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤¬¹â¹»À¸¤È°ð´¢¤ê¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¸òÎ®¤ÏºîÊª¤ÎºÏÇÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î³Ø½¬¤È¡¢À¸»º¼Ô¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤È¤¦¤È¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÄ¿¢¤¨¤ËÂ³¤¡¢2²óÌÜ¤Î¸òÎ®³Ø½¬¤Ç¡¢»²²Ã¤·¤¿¾®³ØÀ¸¤È¹â¹»À¸55¿Í¤Ï¡¢¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤éÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î°ð´¢¤êºî¶È¤Ë´À¤òÎ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»²²Ã¤·¤¿¾®³ØÀ¸
¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÀÚ¤ë¤Î¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¢£»²²Ã¤·¤¿¾®³ØÀ¸
¡ÖÂç¿Í¤Î¿Í¤¬ÅØÎÏ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆÈþÌ£¤·¤¤ÊÆ¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¢£»²²Ã¤·¤¿¹â¹»À¸
¡Ö¾®³Ø5Ç¯À¸¤â¾å¼ê¤Ç¤¹¤«¤é¶µ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â½ÐÍè¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£Ãæ¡¹¤Ê¤¤µ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¼ý³Ï¤·¤¿ÊÆ¤Ï³Ø¹»¹Ô»ö¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ô2025Ç¯9·î19ÆüÊüÁ÷¡Õ