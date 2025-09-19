¡ÖÊÑÂÖ¤¹¤ë¤Á¤ç¤¦¤ÉÃæ´Ö¡×¸µAKB48Æþ»³°ÉÆà¡Ö¤Ê¤ó¤«Åö¤¿¤ê¤Ã¤Ý¤¤¤ä¤Ä½Ð¤¿¡×¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Âç¥Ð¥º¤ê¡ÖÊÔ¤ßÊÔ¤ßÌÌÇò¤¤¡×
à·ã¥ì¥¢á¤ËÂç¤Ï¤·¤ã¤®¡¡
¡¡¸µAKB48¤Ç½÷Í¥¤ÎÆþ»³°ÉÆà(29)¤¬È¯¸«¤·¤¿à·ã¥ì¥¢á¤Ê°ìÉÊ¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤µ¤Ã¤¤ªÊ¢¶õ¤¤¹¤®¤Æ¤¸¤ã¤¬¤ê¤³Çã¤Ã¤¿¤é¤Ê¤ó¤«Åö¤¿¤ê¤Ã¤Ý¤¤¤ä¤Ä½Ð¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¤Î¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯3ËÜ¤¬ÌÖ¤ÎÌÜ¤Î¤è¤¦¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë30Ëü¤òÄ¶¤¨¤ëà¤¤¤¤¤Íá¤¬ÉÕ¤¡¢¼«Ê¬¤â»÷¤¿¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤ÎÊÖ¿®¤âÁê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¡ÖÊÔ¤ßÊÔ¤ßÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ü¥¯¤Ï¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¿»ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¢ª¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ý¥Æ¥È¤ËÊÑÂÖ¤¹¤ë¤Á¤ç¤¦¤ÉÃæ´Ö¤ÎÄÁ¤·¤¤½Ö´Ö¡×¡Ö¤ê¤ó¤´Êñ¤à¤ä¤Ä¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö³Á¤Î¼ï¤ÇÆ±¤¸¤ä¤Ä¤¢¤ë£÷£÷¡×
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Æþ»³¤Ï¡Ö¤ª¡¢»×¤ï¤Ì¤È¤³¤í¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¡¢¡¢¾Ð¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¤³¤ì¤Ë¤â¡Ö¤¹¤´¤¤¤è¤Í¾Ð¡¡¤¢¤ß¤¸¤ã¤¬¡©¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¥Ð¥º¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÊÖ¿®¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£