¼¢²ì¤Ç³«Ëë¤Î¹ñÌ±¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¡¡·ëÃÄ¼°¤Ç³èÌöÀÀ¤¦¡¡·²ÇÏ¡¦Á°¶¶»Ô
º£·î£²£¸Æü¤Ë¼¢²ì¸©¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¹ñÌ±¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¤Î·²ÇÏ¸©Áª¼êÃÄ¤Î·ëÃÄ¼°¤¬Á°¶¶»Ô¤Ç³«¤«¤ì¡¢Áª¼ê¤Ê¤É¤¬³èÌö¤òÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£·î£²£¸Æü¤«¤é¼¢²ì¸©¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¹ñÌ±¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¡Ö¤ï¤¿£Ó£È£É£Ç£Áµ±¤¯¹ñ¥¹¥Ý¾ã¥¹¥Ý£²£°£²£µ¡×¤Ë¤Ï¡¢·²ÇÏ¤«¤é£³£±¶¥µ»¤ËÌó£³£°£°¿Í¤¬½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡££±£¹Æü¤Ï¡¢Á°¶¶»Ô¤Î£Á£Ì£Ó£Ï£Ë¤°¤ó¤ÞÁí¹ç¥¹¥Ýー¥Ä¥»¥ó¥¿ー¤ÇÁª¼êÃÄ¤Î·ëÃÄ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¥¹¥Ýー¥Ä¶¨²ñ¤Î²ñÄ¹¤ÇÁª¼êÃÄ¤Î±óÆ£Í´»ÊÃÄÄ¹¤Ï¡Ö¸©¤ÎÂåÉ½¤È¤¤¤¦Ì¾ÍÀ¤ò¶»¤ËºÇÂç¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤ò·ãÎå¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»³ËÜÃÎ»ö¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤Î³èÌö¤¬¸©Ì±¤ËÂ¿¤¯¤Î´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¡¢¤Î¤Á¤Ë·²ÇÏ¤Î¥¢¥¹¥êー¥È¤ÎÌÜÉ¸¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´ú¼ê¤Ï¥½¥Õ¥È¥Üー¥ë¶¥µ»¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë·òÂç¹âºê¹â¹»£³Ç¯¤ÎÁê¿Ü³¨ÎøÁª¼ê¤¬Ì³¤á¡¢±óÆ£ÃÄÄ¹¤«¤é¸©´ú¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥µ¥Ã¥«ー¶¥µ»¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÁ°¶¶°é±Ñ¹â¹»£²Ç¯¤Î»³ËÜñ¥¸ãÁª¼ê¤¬Áª¼êÀëÀÀ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âè£·£¹²ó¹ñÌ±¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¤Ï¡¢¼¢²ì¸©¤Çº£·î£²£¸Æü¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£