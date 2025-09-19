¶â»Ò¤ß¤¹¡¶¤Î»í¤Ë¶Ê¤ò¤Ä¤±²Î¤¦¡Ö¤Á¤Ò¤í¡×¤µ¤ó¤¬¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¡Ê»³¸ý¡Ë
Æ¸ÍØ»í¿Í¡¦¶â»Ò¤ß¤¹¡¶¤Î»í¤Ë¶Ê¤ò¤Ä¤±²Î¤¦¡¢¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤Î¤Á¤Ò¤í¤µ¤ó¤¬¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¿·¶Ê¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤Î¤Á¤Ò¤í¤µ¤ó¤Ïº£·î¡¢ÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢¤«¤é¥á¥¸¥ãーCD¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»³¸ý»ÔÌò½ê¤Ç19Æü¡¢¤Á¤Ò¤í¤µ¤ó¤¬°ËÆ£»ÔÄ¹¤ËºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÂ£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡ÖMisuzu Songs-¶â»Ò¤ß¤¹¡¶¤Î¤¦¤¿¤¬¤¤³¤¨¤ë-¡×¤Ç¿·¶Ê¤Î¡ÖÈÁ¡×¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¶â»Ò¤ß¤¹¡¶¤µ¤ó¤¬»ä¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤ò¾È¤é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤Î¸÷¤ò²Î¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÁ´¹ñ¤Î¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¡¢¤½¤Îµ±¤¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Çµ±¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤½¤ó¤ÊÀ¤³¦¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ²Î¤¤¤¿¤¤¡×
ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ïº£·î24Æü¤ËÈ¯Çä³«»Ï¤Ç¡¢µÇ°¥³¥ó¥µー¥È¤¬¡¢10·î7Æü¤ËÊ¡Åç¸©¤Ç¡¢¤Þ¤¿10·î18Æü¤Ë¤ß¤¹¡¶¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÄ¹Ìç»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£