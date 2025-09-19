£µÀï¤Ç£´G£´A¡ªµ×ÊÝÆ±Î½FW¤¬¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Î¡È¿·£¹ÈÖ¡É¤ËÄêÃå¡£°ìÊý¤Ç¼ç¾¤¬¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼º¤Ã¤¿¡Ä¡Ú¸½ÃÏÈ¯¡Û
¡¡¥ß¥±¥ë¡¦¥ª¥¸¥ã¥ë¥µ¥Ð¥ë¤¬¥Ë¥³¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¡¢¥é¥ß¥Í¡¦¥ä¥Þ¥ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Î£³¥È¥Ã¥×¤Î°ì³Ñ¤ËÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÍÇ½¤Î²ô¤Ç¤¢¤ëÂ¾¤Î£²¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢¤¿¤æ¤Þ¤ÌÅØÎÏ¤¬¤½¤Î³èÌö¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Î£¹ÈÖ¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥â¥é¥¿¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¡£º£²Æ¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ï¡¢¥³¥â¤Ë°ÜÀÒ¤·ºÆµ¯¤ò´ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¡¢ÍèÇ¯¤ÎËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇÍ½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²¾¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤éÍîÁª¤·¤Æ¤â¡¢²¿¤é¤«¤Î·Á¤ÇÂåÉ½¤Î¹ç½É¤ËÊ¶¤ì¹þ¤à¤Ä¤â¤ê¤À¡£¾éÃÌ¤À¤è¡£¤¢¤é¤æ¤ëÊýË¡¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥ó¤¬Í¥¾¡¤¹¤ë¤Î¤ò½õ¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÍÑ¶ñ·¸¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¡£¤½¤ì¤¬ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î´î¤Ó¤Ê¤ó¤À¡×¤È¡¢¥â¥é¥¿¤Ï¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢ÀïÁ°¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢Àï¤Ç½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤¯¡¢Â³¤¯¥È¥ë¥³Àï¤â¡¢ÂçÀª¤¬·è¤·¤¿»Ä¤ê18Ê¬¤Î½Ð¾ì¤Î¤ß¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¡¦¥é¡¦¥Õ¥¨¥ó¥Æ´ÆÆÄ¤¬¡Ö¿Í´ÖÅª¤Ë¤âÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È»¿¼¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤°ìÊý¤Ç¡¢¥â¥é¥¿¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¾å¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££¶·î¤ÎUEFA¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Î·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤â¡¢ÇØÈÖ¹æ£·¤¬¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤Î¤Ï·è¾¡¤Î¤ï¤º¤«£¹Ê¬´Ö¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»î¹ç¤Ï£²¡Ý£²¤ÇPKÀï¤ËÆÍÆþ¡£¥â¥é¥¿¤Î¼ºÇÔ¤¬·èÄêÂÇ¤È¤Ê¤ê¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥ÉÍÊ¤¹¤ë¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¤ËÍ¥¾¡¤ò¾ù¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¥â¥é¥¿¤¬¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Åª¤ÊÀâÌÀ¤¬¤¢¤ë¡£¥ª¥¸¥ã¥ë¥µ¥Ð¥ë¤À¡£Ä¾¶á14»î¹ç¤Ç£²ÆÀÅÀ¤ÈÆÀÅÀ¥Ú¡¼¥¹¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥â¥é¥¿¤ò¿¬ÌÜ¤Ë¡¢¤³¤³£µ»î¹ç¤Ç£´¥´¡¼¥ë¡¦£´¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ï»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é´·¤ì¤Ã¤³¤Ê¤ó¤À¡£¤É¤ó¤Ê»î¹ç¤Ç¤â´ÆÆÄ¤¬µá¤á¤ëÌò³ä¤ò¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¿¡£º£¤Ç¤â¡¢¥Ô¥Ã¥Á¾å¤ÇÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤ò½õ¤±¤è¤¦¤ÈÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÓÃæ¤«¤éµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ëÆü¤â¡¢½Ð¾ì¤·¤Ê¤¤Æü¤â´Ø·¸¤Ê¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤¬¤¦¤Þ¤¯²ó¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥ª¥¸¥ã¥ë¥µ¥Ð¥ë¤ÏÏÃ¤¹¡£
¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤ÎFW¤¬¥Ç¡¦¥é¡¦¥Õ¥¨¥ó¥Æ´ÆÆÄ¤Î²¼¤ÇCF¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏAÂåÉ½¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤â¸ø¼°Àï¤È¶¯²½»î¹ç¤Î·×£·»î¹ç¤Î¤¦¤Á£¶»î¹ç¤ÇCF¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¡£2019Ç¯¤ÎU-21²¤½£Áª¼ê¸¢¤Ç¤âCF¤òÃ´¤¤¡¢Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¥Ë¥³¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤ÇÃÆ´Ý¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¡¢¥ä¥Þ¥ë¤¬À¤³¦Ãæ¤ËÄ¶Àäµ»¹ª¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ëÃæ¡¢¥ª¥¸¥ã¥ë¥µ¥Ð¥ë¤ÏÅØÎÏ¤È¥´¡¼¥ë¤Ç¤½¤ÎÂ¸ºß²ÁÃÍ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¸¡ü¥Õ¥¡¥ó¡¦I¡¦¥¤¥ê¥´¥¸¥§¥ó¡Ê¥¨¥ë¡¦¥Ñ¥¤¥¹»æ¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½ÈÖ¡Ë
ËÝÌõ¡ü²¼Â¼Àµ¹¬
¢¨¡Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWEB¡Ù¤Ç¤ÏÆüËÜÆÈÀê·ÀÌó¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡Ø¥¨¥ë¡¦¥Ñ¥¤¥¹¡Ù»æ¤Î¥³¥é¥à¡¦µ»ö¡¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òËÝÌõÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
