¼ý³Ï¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·ÊÆÌó400¥¥í¤¬Åð¤Þ¤ì¤ë¡¡·Ù»¡¤¬ÀàÅð»ö·ï¤È¤ß¤ÆÁÜºº¡¡¹Åç¡¦»°¼¡»Ô
»°¼¡»Ô¤ÎÁÒ¸Ë¤«¤é¼ý³Ï¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·ÊÆÌó400¥¥í¤¬Åð¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»°¼¡»Ô¤Î70Âå¤ÎÃËÀ¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È9·î9Æü¡¢ÃËÀ¤Î¼«ÂðÁÒ¸Ë¤Î´¥Áçµ¡¤«¤é¿·ÊÆÌó400¥¥í¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Èï³²¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿ÃËÀ¤Ï110ÈÖÄÌÊó¤·¡¢Èï³²ÆÏ¤òÄó½Ð¡£¥³¥á¤Ï2ÆüÁ°¤Ë¼ý³Ï¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢ÁÒ¸Ë¤Î¥·¥ã¥Ã¥¿ー¤ÏÊÄ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¸°¤Ï¤«¤±¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·Ù»¡¤¬ÀàÅð»ö·ï¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
6·î¤Ë¤Ï·§ÌîÄ®¤Ç¤â¡¢¸¼ÊÆ250¥¥í¤¬Åð¤Þ¤ì¤ëÈï³²¤¬È¯À¸¡£·Ù»¡¤Ï¡Ö¼ý³Ï¤·¤¿¥³¥á¤Ï»Ü¾û¤·¤ÆÊÝ´É¤·¡¢ÉÔ¿³¤Ê¿ÍÊª¤ä¼Ö¤ò¸«¤¿¤éÄÌÊó¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú2025Ç¯9·î19ÆüÊüÁ÷¡Û