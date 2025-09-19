µÜÅç¡¦Ìï»³¤ÇÁøÆñ¼ÔÁý¡ª¡¡·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬´í¸±¤Ê¾ì½ê¤ò³ÎÇ§
ÅÐ»³µÒ¤¬Áý¤¨¤ë½©¤Î¹Ô³Ú¥·ー¥º¥ó¤òÁ°¤Ë¡¢¸©·Ù¤È¾ÃËÉ¤Ï9·î19Æü¡¢µÜÅç¤ÎÌï»³¤ËÅÐ¤ê¡¢ÁøÆñ¤Î´í¸±À¤¬¹â¤¤¾ì½ê¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Í¼±¼Ô
¡Ö²¼¤ê¸ý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¤³¤ÎÆ»¤ò¹Ô¤Ã¤Æ²¼¤ê¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢µÜÅç¤ÎÎ¢¤ÎÊý¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÁøÆñ¤È¤¤¤¦¡Ê¥Ñ¥¿ー¥ó¡Ë¡×
¸©·Ù¤È¾ÃËÉ¤Ï¡¢ÅÐ»³·Ð¸³¤¬ËÉÙ¤ÊÍ¼±¼Ô¤È¶¦¤ËÌï»³¤ËÅÐ¤ê¡¢³êÍî¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ»¤ËÌÂ¤¤¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤ËÌï»³¤ÇÁøÆñ¤·¤¿¿Í¤Ï22¿Í¤È¡¢2024Ç¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ÈÈæ¤Ù4ÇÜ¶á¤¯¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö³³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¶á´ó¤ê¤¹¤®¤ë¤È´í¤Ê¤¤ÅÐ»³Æ»¤Ç¤âÊø¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤ÆÅÐ¤ë¤Ù¤¡×
¢£Åìµþ¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ
¡ÖÂç¤¤¯¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢´Ñ¸÷µÒ¤¬ÅÐ¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤¤Ä¤¯¤ÆÂçÊÑ¡×
ÁøÆñ¼Ô¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¸©³°¤ä³°¹ñ¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¡£ÉþÁõ¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ê¤É¡¢³°¹ñ¿Í¤ÎÅÐ»³µÒ¤Ë¸þ¤±¡¢±Ñ¸ì¤Ê¤É¤ËËÝÌõ¤µ¤ì¤¿¥Á¥é¥·¤òÇÛ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£19Æü¤ÎÅÀ¸¡¤Ç¸©·Ù¤Ï¡¢ÁøÆñ¤·¤ä¤¹¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ÆÆâÈÄ¤ÎÀßÃÖ¤ò´Þ¤á¡¢¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÆûÆü»Ô·Ù»¡½ð¡¡ÂçÊ¿¿¿Ìé ·ÙÈ÷²ÝÄ¹
¡Ö¡ÊÅÐ»³µÒ¤Ë¤Ï¡Ë»þ´ÖÅª¤Ë¤âÂÎÎÏÅª¤Ë¤âÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¥ëー¥È¤òÄÌ¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡£¹Êó¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÍèÅç¼Ô¤¬Ìï»³¤Ç°ÂÁ´¤ËÅÐ»³¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×
¸©·Ù¤Ï¡¢ÅÐ»³Á°¤Ë¿åÊ¬¤ä¿©ÎÁ¤Ê¤É¤ò½àÈ÷¤·¡¢ÆüË×Á°¤Ë²¼»³¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ô2025Ç¯9·î19ÆüÊüÁ÷¡Õ