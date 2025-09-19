µþÅÔ¡¦Åì»û¤Ç¡ÖÌ¾ÊõÅ¸¡×³«ºÅ¡¡µ®½Å¤ÊÌ©¶µË¡¶ñ¤¬½¸·ë¡¡£¹·î£²£°Æü¡Á£±£±·î£²£µÆü
¡¡µþÅÔ¤ÎÀ¤³¦°ä»º¡¦Åì»û¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤¹£²£°Æü¤«¤é¡¢Ì©¶µË¡¶ñ¤¬½¸·ë¤·¤¿Ì¾ÊõÅ¸¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¶â¿§¤Ë¤¤é¤á¤¯Ëâ½ü¤±¤ÎÆ»¶ñ¡Öæ»Ëá¡×¡£Ì©¶µ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢¿¿¸À½¡¤ÎÊ©¶ñ¤Ç¤¹¡£
¡¡µþÅÔ¤ÎÅì»û¤Ç£¹·î£²£°Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë»Ï¤Þ¤ë¡ÖÅì»ûÌ¾ÊõÅ¸¡×¡£ÊõÊª´Û¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼ýÂ¢¸Ë¤¬³«´Û¤µ¤ì¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ç£¶£°Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¹ñÊõ¤ä½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Ë¤â»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢Ìó£²Ëü£µ£°£°£°ÅÀ¤ÎÊõÊª¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¿¿¸À½¡¤Î½¡ÁÄ¡¦¶õ³¤¤¬Åâ¤«¤éÆüËÜ¤Ë»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ëË¡¶ñ¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢£¸£µÅÀ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Åì»ûÊõÊª´ÛÊ¸²½ºâÊÝ¸î²Ý¡¦¿·¸«¹¯»Ò²ÝÄ¹
¡¡¡ÖÂ¢¤¬¾Ã¼º¤·¤Æ¤½¤ÎÃæ¤«¤éµß¤¤¤À¤·¤¿¤ê¡¢ÅðÆñ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤âÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦Î®Å¾¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Îò»Ë¤Î½Å¤ß¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È¡×
¡¡¡ÖÅì»ûÊõÊª´Û³«´Û£¶£°¼þÇ¯µÇ°Åì»ûÌ¾ÊõÅ¸¡×¤Ï¡¢£¹·î£²£°Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é£±£±·î£²£µÆü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£