¡Ú¶áµ¦¤ÎÅ·µ¤¡Û£²£°Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÏÅ·µ¤²¼¤êºä¡¡Í¼Êý¡ÁÌë¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î³°½Ð¤Ë¤Ï»±¤ò¡¡µ¨Àá¤ò¿Ê¤á¤ë±«¤Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡£¹·î£²£°Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î¶áµ¦ÃÏÊý¤Ï¡¢Å·µ¤¤¬²¼¤êºä¡£Í¼Êý¤«¤éÌë¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¤ÏÂç¤­¤¤»±¤ò¤ª»ý¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¡¡ÆüËÜ³¤¤ò¿Ê¤àÄãµ¤°µ¤«¤é¤Î¤Ó¤ë´¨ÎäÁ°Àþ¤¬Ìë¤Ë¤«¤±¤Æ¶áµ¦ÃÏÊý¤Ë¶á¤Å¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸áÁ°Ãæ¤ÏÀ²¤ì´Ö¤â½Ð¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´ÈÌ¤Ë±À¤¬Â¿¤¯¡¢¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç»³±è¤¤¤Ç¤Ï¤Ë¤ï¤«±«¤Î½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Á°Àþ¤¬ÄÌ²á¤¹¤ëÍ¼Êý°Ê¹ß¤Ï¡¢³ÆÃÏ¤Ç±«¤¬¹ß¤ê¤À¤·¡¢Íë¤òÈ¼¤Ã¤Æ±«µÓ¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Ä¹¤¤»þ´Ö¹ß¤êÂ³¤¯¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤·¤ã¹ß¤ê¤Î±«¤ËÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£

¡¡Ä«¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤ÏËÌÉô¤Ç£²£°¡î¤¯¤é¤¤¡¢ÃæÉô¤ÈÆîÉô¤Ï£²£´¡îÁ°¸å¤Î½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï£³£°¡Á£³£²¡î¤¯¤é¤¤¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¡¢ËÌÉô¤ÏÁ°Æü¤è¤êÂçÉý¤Ë¹â¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£±«¤¬¹ß¤ê»Ï¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥à¥·¥à¥·¤È¤·¤¿½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

¡¡±«¤Ï£²£±Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ»Ä¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüÃæ¤ÏÅ·µ¤¤¬»ý¤Á¤Ê¤ª¤·¡¢ËÌ¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó¤ÈÎÃ¤·¤¤½©¤Î¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤­¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

¡¡£²£²Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÄ«¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤ÏÂçºå¤Ç£²£±¡î¡¢ÆàÎÉ¤Ç£±£¹¡î¤Ê¤É¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¡¢ÆâÎ¦Éô¤Ç¤Ï¥Ò¥ó¥ä¥ê¤¹¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£½µËö¤Î¤¦¤Á¤ËÄ¹Âµ¤Î½àÈ÷¤ò¤·»Ï¤á¤¿Êý¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

¡¡£²£³Æü¡Ê²Ð¡¦½ËÆü¡Ë¤Î½©Ê¬¤ÎÆü¤Ï¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¤ª½Ð¤«¤±ÆüÏÂ¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£