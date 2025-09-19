¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û¥í¥·¥¢¤Î18ºÐ¥Ú¥È¥í¥·¥ã¥ó¤¬68¡¦72ÅÀ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¡½é¤Î¥·¥Ë¥¢¹ñºÝÂç²ñ¤¬¸ÞÎØºÇ½ªÍ½Áª
¡¡¡þ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØºÇ½ªÍ½ÁªÂè1Æü¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¡¡ËÌµþ¡Ë
¡¡½÷»Ò¤ÎSP¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥í¥·¥¢Áª¼ê¸¢2Ï¢ÇÆÃæ¤Î¥¢¥Ç¥ê¥¢¡¦¥Ú¥È¥í¥·¥ã¥ó¡ÊAIN¡Ë¤¬68¡¦72ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤¬¥·¥Ë¥¢¤Î¹ñºÝÂç²ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎSP¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Ï¡¢21Ç¯9·î¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢GP¥ê¥å¥Ö¥ê¥ã¥ÊÂç²ñ¤ÇµÏ¿¤·¤¿70¡¦86ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥í¥·¥¢¤ÈÆ±ÌÁ¹ñ¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤ÎÁª¼ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¹ñºÝ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¡ÊISU¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ³Æ¼ïÌÜ1ÏÈ¤º¤Ä¸Ä¿Í¤ÎÃæÎ©Áª¼ê¡ÊAIN¡Ë¤È¤·¤Æ¸ÞÎØÍ½Áª»²²Ã¤òÍÆÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¤Ï¡¢¤¢¤¹20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¢¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ½Ð¾ìÏÈ
¡¡ÃË»Ò¡¢½÷»Ò¡¢¥Ú¥¢¡¢¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì³Æ¹ñ¡¦ÃÏ°è3ÏÈ¤¬ºÇÂç¡£ÆüËÜ¤Ï3·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÃË½÷³Æ3ÏÈ¡¢¥Ú¥¢1ÏÈ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£ºÇ½ªÍ½Áª¤Ï¥í¥·¥¢¤È¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤«¤é¡Ö¸Ä¿Í¤ÎÃæÎ©Áª¼ê¡ÊAIN¡Ë¡×¤¬»²²Ã¤¹¤ëÃË½÷¤Ç³Æ5ÏÈ¤òÁè¤¤¡¢¥Ú¥¢¤Ç3ÏÈ¡¢¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Ç4ÏÈ¤òÁè¤¦¡£