¡¡ËÌ³¤Æ»¶üÏ©»Ô¤ÎÄá´Ö½¨Åµ»ÔÄ¹¤Ï19Æü¡¢ÀõÈø·Ä°ìÏº´Ä¶Áê¤È¾ÊÆâ¤ÇÌÌ²ñ¤·¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ»ÜÀß¤Î·úÀß¤ò¼«¼£ÂÎ¤¬µ¬À©¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊË¡À°È÷¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡¶üÏ©»Ô¤Ç¤Ï¶áÇ¯¡¢¶üÏ©¼¾¸¶¼þÊÕ¤Ç¤ÎÂçµ¬ÌÏÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¡Ê¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼¡Ë¤Î·úÀß¤Ê¤É³«È¯¤¬Áê¼¡¤®¡¢À¸ÂÖ·Ï¤ä·Ê´Ñ¤Ø¤Î°±Æ¶Á¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±»ÔµÄ²ñ¤Ï·úÀß¤òµ¬À©¤Ç¤¤ë¾òÎã¤ò17Æü¤Ë²Ä·è¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£³ÆÃÏ¤Î¼«¼£ÂÎ¤âÆ±ÍÍ¤Ë¾òÎã¤Çµ¬À©¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£
¡¡ÌÌ²ñ¤ÇÄá´Ö»á¤Ï¡ÖÃÏµå²¹ÃÈ²½ÂÐºö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÃÏ°è¤ÎÃæ¤Ç¼é¤ê¤¿¤¤¼«Á³¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£ÀõÈø»á¤Ï¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¡ÊÂÐ±þ¤ò¡Ë¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡ÌÌ²ñ¤ËÀèÎ©¤ÁÄá´Ö»á¤Ï¼«Ì±ÅÞ²ñ¹ç¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë±þ¤¸¤¿¡£