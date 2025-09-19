µÕ¥Ê¥óÆ°²è¤òÇÛ¿®¤¹¤ëYouTuber¡¦¤á¤·¤¢¡¢¡ÈºÇ¹â·î¼ý¡É¤òÌÀ¤«¤¹¡ÖÌÙ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö»ä¤ÎÈ¯¸À¤ÇÀ¤³¦¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×
¡¡9·î13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ABEMA¡ÖµëÍ¿ÌÀºÙ¡×¤Ç¤Ï¡¢µÕ¥Ê¥óÆ°²è¤Ê¤É¤òÇÛ¿®¤¹¤ëYouTuber¡¦¤á¤·¤¢¤¬¡ÈºÇ¹â·î¼ý¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÅÄÃæ·½»÷¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤ò¥Ê¥ó¥Ñ¤¹¤ëÍÍ»Ò¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¡¡ºÇ¹â·î¼ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤á¤·¤¢¤Ï¡ÖÂçÂÎ60Ëü±ß¤¯¤é¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ÆâÌõ¤ÏYouTube¤Î¼ý±×¡¢¥ª¥Õ²ñ¤Î»²²ÃÎÁ¤Ê¤É¹ç¤ï¤»¤¿³Û¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤á¤·¤¢¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡¢»ä¤ÏÌÙ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÃ¯¤·¤â¤ï¤«¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»ö¶È¤òµ¯¤³¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È»ä¤ÎÈ¯¸À¤ä¡¢X¤ÎÊ¸¾Ï¤ÇÀ¤³¦¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¹âÍü¤Ï¡Ö¤½¤â¤½¤â¡¢¤Ê¤ó¤ÇµÕ¥Ê¥óÆ°²è¤òÇÛ¿®¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¤á¤·¤¢¤Ï¡Ö¤â¤¦ÄçÁà´ÑÇ°¤¬ºÇ½é¤«¤éÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¡Ä¡£»ä¡¢Ë°¤À¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Â¿Ê¬¤½¤ì¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£