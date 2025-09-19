¡Ú²¤½£CL¡Û¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È5ÆÀÅÀÂç¾¡¤Ç¼ó°ÌÈ¯¿Ê¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡õ¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¶¯¹ëÂÐ·èÀ©¤¹¤ë¡¡¥«¥é¥Ð¥Õ¤¬¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«ÇË¤ëÈÖ¶¸¤ï¤»
¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥° ¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè1Àá¡Ê¸½ÃÏ16Æü¡Á18Æü¡Ë
36¥Á¡¼¥à¤¬³Æ8»î¹ç¤ò¹Ô¤¤½ç°Ì¤ò¶¥¤¦¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¡£¾å°Ì8¥Á¡¼¥à¤Ï¼«Æ°Åª¤Ë·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢9°Ì¤«¤é24°Ì¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë²ó¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î³«ËëÀï¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÆ²°ÂÎ§Áª¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¡£Æ²°ÂÁª¼ê¤ÏµÏ¿¤Ï¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æ±ÅÀÃÆ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¹×¸¥¡£¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ï½éÀï¥Û¡¼¥à¤Ç5ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ëÂç¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºò¥·¡¼¥º¥ó²¦¼Ô¥Ñ¥ê ¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç4ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤Î´°Éõ¾¡Íø¡£¶¯¹ëÂÐ·è¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤¬¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¾¡Íø¡£¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤â¥¢¥È¥ì¥Á¥³ ¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤È¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤Ï¸ß¤¤¤Ë4ÆÀÅÀ¤òÂÇ¤Á¹ç¤¤¤ÎËö¡¢°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¯¹ë¤Î¥ì¥¢¥ë ¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼ ¥·¥Æ¥£¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤Ï¾¡Íø¡£¥«¥é¥Ð¥Õ¡Ê¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¡Ë¤Ï²¤½£CL¾ïÏ¢¤Î¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¡Ê¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡Ë¤Ë2ÅÀº¹¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹µÕÅ¾¾¡Íø¤ÎÈÖ¶¸¤ï¤»¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè2Àá¤Ï¸½ÃÏ9·î30Æü¡Á10·î1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¦Âè1Àá¤ÎÂÐÀï·ë²Ì¡¡¢¨º¸¤¬¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à
PSV 1¡Ý3 ¥µ¥ó ¥¸¥í¥ï¡¼¥º
¥Ó¥ë¥Ð¥ª 0¡Ý2 ¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë
¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹ 4¡Ý4 ¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È
¥ì¥¢¥ë ¥Þ¥É¥ê¡¼¥É 2¡Ý1 ¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ
¥Ù¥ó¥Õ¥£¥« 2¡Ý3 ¥«¥é¥Ð¥Õ
¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à 1¡Ý0 ¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë
¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥³¥¹ 0¡Ý0 ¥Ñ¥Õ¥©¥¹
¥¹¥é¥Ó¥¢ ¥×¥é¥Ï 2¡Ý2 ¥Ü¥Ç/¥°¥ê¥à¥È
¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó 3¡Ý1 ¥Á¥§¥ë¥·¡¼
¥Ñ¥ê ¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó 4¡Ý0 ¥¢¥¿¥é¥ó¥¿
¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë 3¡Ý2 ¥¢¥È¥ì¥Á¥³ ¥Þ¥É¥ê¡¼¥É
¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹ 0¡Ý2 ¥¤¥ó¥Æ¥ë
¥¯¥é¥Ö ¥Ö¥ë¡¼¥¸¥å 4¡Ý1 ¥â¥Ê¥³
¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó 2¡Ý2 ¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó
¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È 5¡Ý1 ¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼ ¥·¥Æ¥£ 2¡Ý0 ¥Ê¥Ý¥ê
¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë 1¡Ý2 ¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê
¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥° 4¡Ý1 ¥«¥¤¥é¥È