19Æü¸áÁ°9»þ¤´¤í¡¢¼Ö¤Ë¾è¤»¤é¤ì¸¶½É·Ù»¡½ð¤ò½Ð¤ëÃË¡£»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÀõÍø½¤»ÊÍÆµ¿¼Ô¡Ê61¡Ë¡£
»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ïº£·î8Æü¡£
110ÈÖÄÌÊó¡ØÃË¤¬¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÉþ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤ÆÅ¾ÅÝ¤µ¤»¤¿¡×
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÀõÍøÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¿ùÊÂ¶è¤ÎÏ©¾å¤ò¼«Å¾¼Ö¤ÇÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ëºÝ¤Ë¡¢Æ±¤¸¤¯¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿70Âå¤ÎÃËÀ¤ò¡¢ÄÉ¤¤È´¤¤¤¿¤ê¡¢ÄÉ¤¤È´¤«¤ì¤¿¤ê¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢²£¤ËÊÂ¤ó¤À¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢ÃËÀ¤ÎÉþ¤ò¤Ò¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¼«Å¾¼Ö¤«¤éÅ¾ÅÝ¤µ¤»¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¾ÅÝ¤·¤¿ÃËÀ¤Ï¡¢Æ¬¤«¤é·ì¤òÎ®¤¹¤Ê¤ÉÂç¤±¤¬¤ò¤·¤Æ½ÅÂÎ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÀõÍøÍÆµ¿¼Ô¤ÏÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ÎÁÜºº¤Ê¤É¤«¤é´ØÍ¿¤¬Éâ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤ËÌÌ¼±¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï²¿¤é¤«¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£