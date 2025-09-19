¡Úµð¿Í¡Û»³ºê°Ë¿¥¡¢£µ²ó£²¼ºÅÀ¤Ç¾¡¤ÁÅê¼ê¤Î¸¢Íø¡¡¿ùÆâ¥³¡¼¥Á¡ÖÎÉ¤¤µå¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤¬¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡×
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½¹Åç¡Ê£±£¹Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ï»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¤¬¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î£±£±¾¡ÌÜ¤ò¤«¤±¤ÆÀèÈ¯¡£½é²ó¤Ë£²ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤Î£²ÂÇÀÊÏ¢Â³¥¢¡¼¥Á¤ÇÆ±ÅÀ¡¢£´²ó¤Ë¤Ï¼«¤é¾¡¤Á±Û¤·ÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢£µ²ó¤Þ¤Ç£´°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¤Ç¾¡¤ÁÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡»³ºê¤Ï½é²ó£²»à¤«¤é¾®±à³¤ÅÍÆâÌî¼ê¤ÎÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿Åö¤¿¤ê¤¬ÆóÎÝÆâÌî°ÂÂÇ¡£ËöÊñ¾ºÂç³°Ìî¼ê¤Ë¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î»Íµå¤òÍ¿¤¨£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤µ¤ì¡¢ºäÁÒ¾¸ãÊá¼ê¤Ë±¦Ãæ´Ö¤òÇË¤ë£²ÅÀÆóÎÝÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢£²»à¤«¤é¹Åç¤Ë£²ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤¬£²²ó¤ËÈ¿·â¡£ÀèÆ¬¤Î²¬ËÜ¤¬¹Åç¤ÎÀèÈ¯¡¦ÂçÀ¥ÎÉÂçÃÏÅê¼ê¤«¤éº¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë£±£²¹æ¥½¥íËÜÎÝÂÇ¡£¼çË¤¤Î£¸·î£²£³Æü°ÊÍè¤Î°ìÈ¯¤Ç£±ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡£³²ó¤Ë»³ºê¤òµß¤¦¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥à¤¬Ê¨¤¤¤¿¡££±»à¤«¤é¾®±à¤ËÃæÁ°ÂÇ¤µ¤ì¡¢ËöÊñ¤ÎÂÇµå¤Ïº¸ÍãÀþ¤òÈ´¤±¤ë¤«¤È¤¤¤¦Åö¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£±ÈÖ¤Ç¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤Î¼ãÎÓ³Ú¿Í³°Ìî¼ê¤¬Áö¤ê¹þ¤ó¤Ç¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¡£È´¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢½ÓÂ¤Î¾®±à¤¬°ìÎÝ¤«¤éÀ¸´Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤Åö¤¿¤ê¤ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¤òÁË¤ó¤À¡£
¡¡£´²ó¤Ë²¬ËÜ¤¬£²ÂÇÀÊÏ¢È¯¤Î£±£³¹æ¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢µð¿Í¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£²¬ËÜ¤Î£±»î¹ç£²È¯¤Ï£¸·î£²£³Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡ÊÅì¥É¡Ë°ÊÍè¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÂ³¤¯²¼°ÌÂÇÀþ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡££±»à¤«¤é£¶ÈÖ¡¦Ãæ»³ÎéÅÔÆâÌî¼ê¤¬±¦Á°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÆâÌî¼ê¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¤¬¡¢¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¥ë¡¼¥¡¼¤Î±ºÅÄ½ÓÊåÆâÌî¼ê¤¬»Íµå¤òÁª¤ó¤Ç£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤¹¤ë¤È¡¢»³ºê¤¬±¦ÍãÀþÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢£³ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ºê¤Ï£²²ó°Ê¹ß¡¢Áö¼Ô¤Ï½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤â¸åÂ³¤òÍÞ¤¨¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤µ¤º¡¢¾¡¤ÁÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡»³ºê¤ÎÅêµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿ùÆâ½ÓºÈÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤Ï¡ÖÎÉ¤¤µå¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¼«Ê¬¤Îµå¤ò¿®¤¸¤ÆÂçÃÀ¤Ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¾¡Éé¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥Æ¥ó¥ÝÎÉ¤¯¡¢¥«¥¦¥ó¥ÈÍÍø¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡¢