¾±»ÊÃÒ½Õ¡¢¿ÆÃÎ¤é¤ºÈ´¤ËË¼ð¤ì¤ë¡ÖÈáÁÔ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¡×¡Öº²¤âÈ´¤±¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÉÊÀî¾±»Ê¡×¤Î¾±»ÊÃÒ½Õ¤¬£±£¹Æü¤Þ¤Ç¤Ë£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£ËË¤¬¼ð¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¡¢¡ÖËÍ¡¢¿ÆÃÎ¤é¤ºÈ´¤¤¤¿¤ó¤À¤è¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£ËË¤ò¼ð¤é¤·¡¢¾¯¤·Èá¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¤·¤¿¼«»£¤ê¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡ÖÈáÁÔ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÊÉ½¾ð¾¯¤·¥Ë¥ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡ÄË¤½¤¦¡¡Áá¤¯¼ð¤ì¤¬°ú¤¯¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÈ¬¤Î»úÈýÌÓ¤¬Í¾·×¤Ë°¥½¥Éº¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡ª¡ª²Ä°¦¤¤¤è¡ª¡ª¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«º²¤âÈ´¤±¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£