鹿児島市重富通り交差点で、がありました。

¼¯»ùÅç»Ô¸òÄÌ¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢19Æü¸á¸å£¶»þÈ¾Á°¡¢·´¸µÈ¯¼¯»ùÅç±ØÁ°¹Ô¤­¤Î»ÔÅÅ¤¬¡¢¼¯»ùÅç»ÔÌò½êÁ°ÅÅÄä¤È¿åÂ²´Û¸ýÅÅÄä¤Î´Ö¤Î»·¶¶ÄÌ¤ê¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢Á°¤òÁö¤ë»ÔÅÅ¤ËÄÉÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

£²¤Ä¤Î»ÔÅÅ¤Ë¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ£±£°¿Í¤Û¤É¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤¿¤ÀÄÉÆÍ¤µ¤ì¤¿»ÔÅÅ¤Î±¿Å¾»Î¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¡¢µßµÞ¼Ö¤ÇÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

»ÔÅÅ¤Ï¼¯»ùÅç±ØÁ°¤ÈÄ«ÆüÄÌ¤Î´Ö¤Ç°ì»þ±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸á¸å£·»þÈ¾Á°¤Ë±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£

