¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡Ö¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·Å¸¡×¤«¤´¤·¤Þ¶áÂåÊ¸³Ø´Û¤Ç³«Ëë
¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤Ç¡¢³¨ËÜºî²È¤Î¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤ÎÆÃÊÌ´ë²èÅ¸¤¬¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Î¤«¤´¤·¤Þ¶áÂåÊ¸³Ø´Û¤Ç19Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀµµÁ¤Î¥Òー¥íー¡¦¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤È¤½¤ÎÃç´Ö¤¬ÌÚ¤Î²¼¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿µ®½Å¤Ê³¨²è¡£19Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·Å¸ ¿ÍÀ¸¤Ï¤è¤í¤³¤Ð¤»¤´¤Ã¤³¡×¤Ç¤¹¡£
¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤ÎÂåÉ½ºî¤Î°ì¤Ä¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÀïÁè·Ð¸³¤äÂ¿¤¯¤Î¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤ò¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤Î¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Êµ¼Ô¡Ë¡Ö²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¤Û¤«»¨»ï¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äÌ¡²è¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊºîÉÊ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
1919Ç¯¡¢¹âÃÎ¸©¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤Ï¡¢³¨ËÜºî²È¤Î¤Û¤«Ì¡²è²È¡¢»í¿Í¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¡¢2013Ç¯¡¢94ºÐ¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤Î¸ùÀÓ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëº£²ó¤ÎÅ¸Í÷²ñ¡£»¨»ï¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿4¥³¥ÞÌ¡²è¤ä¡¢³¨¤È¤È¤â¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿»í¤Ê¤É¡¢¤ª¤è¤½280ÅÀ¤ÎºîÉÊ¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
Q.°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ï¡ÊÆüÃÖ»Ô¤«¤é¡Ë¡Ö¤Ð¤¤¤¤ó¤Þ¤ó¡× ¡Ö¡Ê»Ò¤É¤â¤¬¡ËÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç½éÆü¤Ë¤ä¤Ê¤»ÀèÀ¸¤Î¤È¤³¤í¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£Ï¢¤ì¤Æ¤¤¿¹ÃÈå¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
¡ÊÌ¸Åç»Ô¤«¤é¡Ë¡Ö¿§»È¤¤¤Ê¤É¤¬Í¥¤·¤¤¡£»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿»í¤Î¸ÀÍÕ¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×
¡Ê¤«¤´¤·¤Þ¶áÂåÊ¸³Ø´Û³Ø·Ý°÷ ÂçÄÅ¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¡Ë¡Ö´ÊÃ±¤Ç¤À¤ì¤Ë¤Ç¤âÊ¬¤«¤ë¸ÀÍÕ¤Ç»í¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÁÇÄ¾¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤ÎÆÃÊÌ´ë²èÅ¸¤ÏÍè·î20Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÑÍ÷ÎÁ¤ÏÂç¿Í900±ß¡¢Âç³ØÀ¸¡¦¹â¹»À¸670±ß¡¢¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸¤¬450±ß¡¢¾®³ØÀ¸Ì¤Ëþ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£
