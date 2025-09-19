¸©9·îÊäÀµÍ½»»°Æ74²¯±ßÍ¾¡¡ÄÂ¾å¤²»Ù±ç¤ä¥¯¥ÞÂÐºöÈñÍÑÀ¹¤ê¹þ¤à¡ÚÄ¹Ìî¡Û
Íè½µ25Æü¤Ë»Ï¤Þ¤ë¡Ö9·î¸©µÄ²ñ¡×¤òÁ°¤Ë19Æü¡¢¸©¤ÏÃæ¾®´ë¶È¤ËÂÐ¤¹¤ëÄÂ¾å¤²»Ù±ç¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡¢°ìÈÌ²ñ·×¤ÇÁí³Û¡Ö74²¯±ß¤¢¤Þ¤ê¡×¤ÎÊäÀµÍ½»»°Æ¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
19Æü¤ÎÉô¶ÉÄ¹²ñµÄ¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿¸©¤Î9·îÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ï°ìÈÌ²ñ·×¤ÇÁí³Û¡Ö74²¯6322Ëü±ß¡×¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÜ¶Ì¤Ï¡¢ÀßÈ÷Åê»ñ¤ä¿Íºà°éÀ®¤Ê¤ÉÃæ¾®´ë¶È¤ÎÄÂ¾å¤²´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤ò»Ù±ç¤¹¤ë»ö¶È¤Ë¡¢¡Ö4²¯3000Ëü±ßÍ¾¤ê¡×¤ò·×¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°¤ÉôÃÎ»ö
¡ÖÄÂ¾å¤²¤¬»ýÂ³Åª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬º£¡¢¤ï¤ì¤ï¤ìÄ¹Ìî¸©¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤À¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤Î¤Û¤«¡¢°åÎÅÄó¶¡ÂÎÀ©¤ÎÀ°È÷¤È¤·¤ÆÀº¿À¼À´µ¤È¿ÈÂÎ¼À´µ¤Î¹çÊ»¾É´µ¼Ô¤ò¿·¤¿¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÉÂ±¡¤Ø¤Î»Ù±ç¤Ë¡Ö4400Ëü±ßÍ¾¤ê¡×¡£
¤Þ¤¿»Ô³¹ÃÏ¤Ë½ÐË×¤¹¤ë¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Êá³ÍÂÐºö¤Î¶¯²½¤ä¡¢¥É¥íー¥ó¤Ë¤è¤ëÁÜº÷ÂÎÀ©¤òÀ°È÷¤¹¤ë»ö¶È¤Ë¡¢¡Ö2300Ëü±ßÍ¾¤ê¡×¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ï¡¢Íè½µ25Æü¤Ë»Ï¤Þ¤ë9·î¸©µÄ²ñ¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£