JAXA¤¬¶âÀ±Ãµººµ¡¡Ö¤¢¤«¤Ä¤¡×¤Î±¿ÍÑ½ªÎ»¤òÈ¯É½
JAXA¡á±§Ãè¹Ò¶õ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¤Ï2025Ç¯9·î18ÆüÉÕ¤Ç¡¢¶âÀ±Ãµººµ¡¡Ö¤¢¤«¤Ä¤¡ÊPLANET-C¡Ë¡×¤Î±¿ÍÑ¤ò½ªÎ»¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤«¤Ä¤¡×¤Ï2024Ç¯4·îËö¤Î±¿ÍÑ¤Ç»ÑÀª°Ý»ý¤ÎÀºÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤¤À©¸æ¥â¡¼¥É¤¬Ä¹¤¯Â³¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÄÌ¿®¤Î³ÎÎ©¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ»þ´Ö2010Ç¯5·î21Æü¤Ë¡ÖH-IIA¡×¥í¥±¥Ã¥È17¹æµ¡¤ÇÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿¡Ö¤¢¤«¤Ä¤¡×¤Ï¡¢Æ±Ç¯12·î7Æü¤Ë¶âÀ±¼þ²óµ°Æ»¤ØÅêÆþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ç¥¨¥ó¥¸¥óÊ®¼Í¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥Î¥º¥ë¤¬Â»½ý¤·¤¿¤³¤È¤Çµ°Æ»ÅêÆþ¤Ë°ìÅÙ¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î5Ç¯¸å¤Î2015Ç¯12·î9Æü¡¢¡Ö¤¢¤«¤Ä¤¡×¤ÏÂ»½ý¤·¤¿¼ç¥¨¥ó¥¸¥ó¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ»ÑÀªÀ©¸æ¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÄ¹»þ´ÖÊ®¼Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶âÀ±¼þ²óµ°Æ»¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£8Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¶âÀ±Âçµ¤¤Î´ÑÂ¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶âÀ±¤ÎÂçµ¤¤Ç¤Ï¡¢¼«Å¾Â®ÅÙ¤ËÂÐ¤·¤ÆºÇÂç¤Ç60ÇÜ¤âÂ®¤¯Î®¤ì¤ë¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Û¤ÉÂ®¤¤Î®¤ì¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢È¯¸«¤«¤éÈ¾À¤µª°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆæ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤«¤Ä¤¡×¤Î´ÑÂ¬¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¤Ï¡¢Âçµ¤¤¬ÃëÂ¦¤Ç²ÃÇ®¤µ¤ìÌëÂ¦¤ÇÎä¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤¸¤ë¡ÖÇ®Ä¬¼®ÇÈ¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¬²ÃÂ®¡¦°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¶âÀ±¤ÎÂçµ¤¤Ë´Ø¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÃÎ¸«¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
JAXA¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤«¤Ä¤¡×¤È¤ÎÄÌ¿®Éüµì¤Ë¸þ¤±¤Æ±¿ÍÑ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·×²èÅª¤ÊÄÌ¿®¤ÎÉüµì¤¬¸«¹þ¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤È¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²¸å4Ç¯È¾¤È¤¤¤¦Àß·×¼÷Ì¿¤òÄ¶¤¨¤¿¸å´ü±¿ÍÑ¤ÎÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢±¿ÍÑ¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ê¸¡¦ÊÔ½¸¡¿soraeÊÔ½¸Éô
´ØÏ¢µ»öJAXA¶âÀ±Ãµººµ¡¡Ö¤¢¤«¤Ä¤¡×ÄÌ¿®ÅÓÀä¡¡2015Ç¯12·î¤«¤é¶âÀ±¤ò¼þ²óÃæÌë´Ö¤â´Þ¤à¶âÀ±¤ÎÂçµ¤½Û´Ä¤ò²òÌÀ¡¡JAXAÃµººµ¡¡Ö¤¢¤«¤Ä¤¡×¤Î´ÑÂ¬¤è¤êJAXA¤ÎÃµººµ¡¡Ö¤¢¤«¤Ä¤¡×¤òÍøÍÑ¡¢¶âÀ±Âçµ¤¤Î¹ÈÏ°Ï¤ËÅÏ¤ë¹½Â¤¤ò½é²òÌÀ»²¹ÍÊ¸¸¥¡¦½ÐÅµJAXA - ¶âÀ±Ãµººµ¡¡Ö¤¢¤«¤Ä¤¡×¡ÊPLANET-C¡Ë¤Î±¿ÍÑ½ªÎ»