±Ê»³±ÍÂÀ¡¢¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¸º¤é¤Ê¤¤´ÑµÒ¸«¤Ä¤±¤Ë¤ó¤Þ¤ê¡ÖËÜÅö¤Ë±Ç²è¤ò½¸Ãæ¤·¤Æ´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î±Ê»³±ÍÂÀ¤¬19Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ØÊõÅç¡Ù¤Î¸ø³«½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡2019Ç¯¤Ë´ë²è¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢2021Ç¯¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥óÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ2ÅÙ¤Î»£±Æ±ä´ü¤Ë¡£¼ÂºÝ¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó½ÐÍè¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯2·î¤À¤Ã¤¿¡£¶ìÆñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ´°À®¤·¤¿±Ç²è¡£±Ê»³¤Ï¡ÖÇÐÍ¥¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤Î½Ö´Ö¤¬ËÜÅö¤Ë1ÈÖ¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Ï¹¬¤»¤â¤Î¤À¤Ê¤ÈËÜÅö¤Ë¶¯¤¯´¶¤¸¤ëº£¤³¤Î½Ö´Ö¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ä¤Ä¡¢¤È¤¢¤ë´ÑµÒ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¡Ö¤½¤Á¤é¤ÎÊý¤Î¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤¬Á´¤¯¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë±Ç²è¤ò½¸Ãæ¤·¤Æ´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡£º£¤³¤Î½Ö´Ö´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡ØÊõÅç¡Ù¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«Åý¼£²¼¤Î²Æì¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¿¿Æ£½ç¾æ¤ÎÄ¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¤¬¸¶ºî¡£Àï¸å¡¢Êª»ñ¤ÎË³¤·¤¤»þÂå¤Ë¡¢ÊÆ·³´ðÃÏ¤«¤éÃ¥¤Ã¤¿Êª»ñ¤ò½»Ì±¤ËÊ¬¤±Í¿¤¨¤ë¡ÈÀï²Ì¥¢¥®¥ä¡¼¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¡£¤¢¤ë½±·â¤ÎÌë¡¢¥ê¡¼¥À¡¼³Ê¤À¤Ã¤¿¥ª¥ó¡Ê±Ê»³±ÍÂÀ¡Ë¤Ï¡ÖÍ½Äê³°¤ÎÀï²Ì¡×¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢¹úÁ³¤È»Ñ¤ò¾Ã¤¹¡£»Ä¤µ¤ì¤¿ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î¥°¥¹¥¯¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¡¢¥ä¥Þ¥³¡Ê¹À¥¤¹¤º¡Ë¡¢¥ì¥¤¡Ê·¦ÅÄÀµ¹§¡Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì·º»ö¡¢¶µ»Õ¡¢¥ä¥¯¥¶¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥ª¥ó¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ë20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÊª¸ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ºÊÉ×ÌÚÁï¡¢¹À¥¤¹¤º¡¢·¦ÅÄÀµ¹§¡¢±Éè½Ìï¡¢¸÷Ï©¡¢ÂçÍ§·¼»Ë´ÆÆÄ¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
