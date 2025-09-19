½Å²¬Í¥Âç»á¤òIBF¤¬Ì¾ÍÀ²¦¼Ô¤ËÇ§Äê¡¡Äï¡¦¶ä¼¡Ï¯»á¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Î°úÂà¤Ë²ñÄ¹¡Ö¤É¤ó¤Ê¾Þ»¿¤Ë¤âÉ¤Å¨¤·¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Á°WBCÀ¤³¦¥ß¥Ë¥Þ¥àµé²¦¼Ô¡¦½Å²¬Í¥Âç»á¡Ê28¡Ë¤òIBF¤¬Ì¾ÍÀ²¦¼Ô¤ËÇ§Äê¤¹¤ë¤È19Æü¡¢ÆüËÜ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÊJBC¡Ë¤¬È¯É½¤·¤¿¡£Í¥Âç»á¤Ï¡¢5·î¤ÎIBFÆ±µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¸å¤ËµÞÀ±¦¹ÅËì²¼·ì¼ð¤Î¤¿¤á³«Æ¬¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢¸½ºß¤Ï¸Î¶¿¡¦·§ËÜ¸©Æâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¤ÎÁ°IBFÀ¤³¦Æ±µé²¦¼Ô¤ÎÄï¡¦¶ä¼¡Ï¯»á¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢8·î13Æü¤Ë¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·èÃÇ¤ËIBF¥À¥ê¥ë¡¦¥Ô¡¼¥×¥ë¥º²ñÄ¹¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡ÊÍ¥Âç»á¡Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬²¼¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀÕÇ¤´¶¡¢¿Í³Ê¤Î¿¼¤µ¡¢·»Äï°¦¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÁªÂò¤Ï¤É¤ó¤Ê¾Þ»¿¤Ë¤âÉ¤Å¨¤·¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÂº¸·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¶ä¼¡Ï¯Áª¼ê¤ÏÀï»Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà¤Î¶¯¤µ¤ÈÉÔ¶þ¤ÎÀº¿À¤¬ºÆ¤Óµ±¤¤òÊü¤Ä¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Í¥Âç»á¤òIBFÌ¾ÍÀ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤·¤ÆÀµ¼°¤ËÇ§Äê¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°úÂà¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¡¢IBF¤¬ÆÃÊÌ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Ù¥ë¥È¤ò¼øÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¡£¼øÍ¿¼°¤Ïº£·î21Æü¤ËÍ¥Âç»á¤ÎÃÏ¸µ¡¦·§ËÜ¸©Æâ¤Î¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë±§¾ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖJBC/WBC¡¡CARES¡¡JAPAN¡×Æâ¤Ç¡¢JBC¤Ë¤Æ¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡Ö½Å²¬¶ä¼¡Ï¯±þ±çÊç¶â¡×¤òÀßÎ©¤·¡¢¥²¥¹¥È¤ÇWBAÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé¤ò13ÅÙËÉ±Ò¤·¤¿¶ñ»Ö·øÍÑ¹â»á¤¬¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥µ¥¤¥ó²ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢¼ý±×¶â¤ÏÁ´³Û´óÉÕ¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£