¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° µð¿Í-¹Åç¡Ê19Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
11Æü¹ÅçÀï°ÊÍè¤È¤Ê¤ë8Æü¤Ö¤ê¤Î¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ãÎÓ³Ú¿ÍÁª¼ê¤¬¡¢Åê¼ê¤ò½õ¤±¤ë¸«»ö¤Ê¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¾ìÌÌ¤Ï1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿3²ó¡£1¥¢¥¦¥È¤«¤é½ÓÂ¡¦¾®±à³¤ÅÍÁª¼ê¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤òµö¤·¡¢½ÐÎÝ¤òµö¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ÇÂÇÀÊ¤Ë·Þ¤¨¤¿¤Î¤Ï4ÈÖ¡¦ËöÊñ¾ºÂçÁª¼ê¡£3µåÌÜ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò¥ì¥Õ¥È¤Î¿¼¤¤°ÌÃÖ¤Ø±¿¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¥ì¥Õ¥È¼éÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¼ãÎÓÁª¼ê¤Ï°ìµ¤¤Ë¶î¤±¹þ¤à¤È¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¡£¸«»ö¤Ä¤«¤à¤È¡¢¤¹¤°Î©¤Á¾å¤¬¤ê¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¿ÊÎÝ¤âµö¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¹¥¼éÈ÷¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥óµé¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¡×¡Ö¼ãÎÓ¤¹¤²¤§¤è¡×¡Ö³°Ìî¿Ø¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£