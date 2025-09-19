¥¢¥æ¿©¤ÙÈæ¤Ù¡¢´ôÉì¡¦¹â¸¶ÀîÍ¥¾¡¡¡21ÅÔÆ»ÉÜ¸©»²²Ã¡¢¹âÃÎ³«ºÅ
¡¡Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÀî¤Ç¼è¤ì¤¿¥¢¥æ¤ò±ö¾Æ¤¤Ë¤·¤Æ¿©¤ÙÈæ¤Ù¡¢ÆüËÜ°ì¤ÎÀî¤ò·è¤á¤ë¡ÖÀ¶Î®¤á¤°¤êÍø¤°¾²ñ¡×¤¬19Æü¡¢¹âÃÎ»Ô¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«¤«¤ì¡¢´ôÉì¸©¤Î¹â¸¶Àî¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡26²óÌÜ¤Îº£Ç¯¤Ï21ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î57²ÏÀî¤«¤é·×Ìó2290É¤¤¬½¸¤á¤é¤ì¡¢¥¢¥æµù´Ø·¸¼Ô¤ä°ìÈÌ»²²Ã¼Ô¤éÌó280¿Í¤¬¡¢¼è¤ì¤¿Àî¤ÎÌ¾Á°¤¬Éú¤»¤é¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¥¢¥æ¤ÎÌ£¤ä¹á¤ê¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ò¿³ºº¡£ÇÛ¤é¤ì¤¿¿³ººÍÑ»æ¤Ë3ÃÊ³¬¤ÇÉ¾²Á¤òµÆþ¤·¤ÆÆüËÜ°ì¤ÎÀî¤òÁª¤ó¤À¡£
¡¡¹âÃÎ»ÔÆâ¤ÎÎ¹´Û¤Î±ã²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢Àî¤´¤È¤ËÂç»®¤ËÀ¹¤é¤ì¤¿¥¢¥æ¤Î±ö¾Æ¤¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ó¡¢ÃÏ¼ò¤â¡£À¸¤Î¥¢¥æ¤òÃº²Ð¤Ç¾Æ¤¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÅÐ¾ì¤·¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£