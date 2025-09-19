Å·¹ÄÊÅ²¼¤¬¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¹ÄÂÀ»Ò¤ÈÌÌ²ñ¤··ëº§¸å½é¤Î³°¹ñË¬Ìä¤ÎºÝ¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤â¡¡½©¼ÄµÜÅ¡¤Ç¤ÏÍª¿Î¤µ¤Þ¤â¤¢¤¤¤µ¤Ä
Å·¹ÄÊÅ²¼¤ÏÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¤¿¤á¤ËÍèÆü¤·¤¿¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¤Î¹ÄÂÀ»Ò¤ÈÌÌ²ñ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
19Æü¸á¸å4»þ¤´¤í¡¢ÊÅ²¼¤Ï¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¸æ½ê¤Ç¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¤Î¥µ¥ë¥Þ¥ó¹ÄÂÀ»Ò¤ÈÄ¹ÃË¤Î¥¤¡¼¥µ²¦»Ò¤ÈÌÌ²ñ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹Ä¼¼¤ÈÃæÅì¤Î¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó²¦¼¼¤È¤ÏÄ¹Ç¯¸òÎ®¤¬¤¢¤ê¡¢Î¾ÊÅ²¼¤Ï1994Ç¯¤Ë·ëº§¸å¡¢½é¤á¤Æ¤Î³°¹ñË¬ÌäÀè¤È¤·¤ÆÂÚºß¤µ¤ì¡¢¥µ¥ë¥Þ¥ó¹ÄÂÀ»Ò¤Ï6Ç¯Á°¤ÎÊÅ²¼¤ÎÂ¨°Ì¤ÎÎé¤Ë»²Îó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÜÆâÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÊÅ²¼¤Ï¡¢Ë¬Ìä»þ¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢ÊÌ¼¼¤Ë°Ü¤ê¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤â¸ò¤¨ÏÂ¤ä¤«¤Ëº©ÃÌ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¸áÁ°Ãæ¤Ë¤Ï½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¤â¹ÄÂÀ»Ò¤Ê¤É¤ÈÌÌ²ñ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹ÄÂÀ»Ò¤¬À®Ç¯¼°¤ò½ª¤¨¤¿Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤«²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤È´õË¾¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤âµÞ¤¤çº©ÃÌ¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢±Ñ¸ì¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£