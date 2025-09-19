KNBËÌÆüËÜÊüÁ÷

º£Ç¯²Æ¤Î¹â²¬»ÔÄ¹Áª¤È»²±¡Áª¤Ç»Ù±ç¤·¤¿¸õÊä¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÇÔ¤ì¡¢»ÙÉôÄ¹¤¬¼­Ç¤¤·¤Æ¶õÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼«Ì±ÅÞ¹â²¬»ÔÏ¢¤Î¿·¤·¤¤»ÙÉôÄ¹¤Ë¡¢¿Ë»³·ò»Ë¸©µÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤ì¤Ï¡¢¤­¤Î¤¦³«¤«¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞ¹â²¬»ÔÏ¢¤ÎÁ´ÂÎÌò°÷²ñ¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¹â²¬»ÔÏ¢¤Ï¡¢6·î¤Î¹â²¬»ÔÄ¹Áªµó¤Ç¿äÁ¦¸õÊä¤¬¡¢7·î¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤ÇÅÞ¤Î¸øÇ§¸õÊä¤¬ÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Á°¤Î»ÙÉôÄ¹¡¦»³ËÜÅ°¸©µÄ¤¬¼­Ç¤¤·¡¢Àè·î¤«¤é»ÙÉôÄ¹¤¬¶õÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¤·¤¤»ÙÉôÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¿Ë»³·ò»Ë¸©µÄ¤Ï¹â²¬»ÔÉúÌÚ½Ð¿È¤Î51ºÐ¤Ç¤¹¡£

¿Ë»³·ò»Ë»ÙÉôÄ¹
¡Ö¿·¤·¤¤Ê¸²½¤â¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤È¤·¤ÆÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê¤È³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×
¼«Ì±ÅÞ¹â²¬»ÔÏ¢¤ÎÄ¾¶á¤Î²ÝÂê¤ÏÍè·î19Æü¹ð¼¨¤Î¹â²¬»ÔµÄÁª¤Ç¡¢¿Ë»³»ÙÉôÄ¹¤ÏÍè·î1Æü¤ÎÁ´ÂÎÌò°÷²ñ¤ÇÌò°÷¿Í»ö¤òÈ¯É½¤·¡¢ÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£