¡Ú ¹©Æ£ÀÅ¹á ¡ÛÆÚ¤·¤ã¤ÖÍÑ¤Î¤ªÆù¤Ç¥Ø¥ë¥·¡¼¥á¥Ë¥å¡¼¡¡¤Ç¤â ¡í¿§Ì£¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡ª¾Ð¡É ¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼±þ±ç¡Öºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡×¡Ö¿¿»÷¤·¤Þ¤¹¡×
²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¤µ¤ó¤¬¡¢¼êÎÁÍý¤Ç¤Î¾®¤µ¤Ê¼ºÇÔ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¹©Æ£ÀÅ¹á ¡ÛÆÚ¤·¤ã¤ÖÍÑ¤Î¤ªÆù¤Ç¥Ø¥ë¥·¡¼¥á¥Ë¥å¡¼¡¡¤Ç¤â "¿§Ì£¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡ª¾Ð¡É ¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼±þ±ç¡Öºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡×¡Ö¿¿»÷¤·¤Þ¤¹¡×
¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï¡ÖÍ¼¿©¤Ç²¿¤òºî¤ë¤«»×¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¡ª¤³¤Î°ìÉÊ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÄó°Æ¸ýÄ´¤Ç¥Æ¥¥¹¥È¡£
¡Ö¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤ÖÍÑ¤ÎÆÚÆù¤ò±ö¸ÕÜ¥¤Ç¾Æ¤¡×¡Ö¿Í»²¡¢Âçº¬¡¢¥ß¥ç¥¦¥¬¡¢¥Í¥®¡¢¥·¥½¡¢¥¹¥À¥Á¡¢¶Ì¤Í¤®¤ò¾è¤»¤Æ¡¢²¼¤Î¤ªÆù¤Ç´¬¤¤¤Æ¿©¤Ù¤Þ¤¹¡ª¾Ð¡×¤È¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¡£¥¿¥ì¤ÎÇÛ¹ç¤Þ¤Ç¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹©Æ£¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤Ó¤Ã¤·¤ê¤ÈÌîºÚ¤¬Éß¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿Âç»®¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·2ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¤ª»®¤ËºÇ½é¤ËÉß¤¤¤¿¤ªÆù¤È¡¢¤½¤Î¾å¤Ë¤Þ¤Ö¤µ¤ì¤¿ºÙÀÚ¤ê¤Î¤Ë¤ó¤¸¤ó¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Æ ¡È¤³¤Î¾å¤ËÌîºÚ¤ò¾è¤»¤ë¡É ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£
¤È¤³¤í¤¬¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ç¶Ì¤Í¤®¤Î¿ÝÄÒ¤±¤òºÙ¤«¤¯¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤Î¤Ï¼ºÇÔ¡ª¡×¡Ö¤À¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤«¥Ï¥à¤ß¤¿¤¤¤Ë¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¡Ö¿§¸«¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¸·¤·¤¤É¾²Á¡£¤½¤ì¤Ç¤â4ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢Âç»®¤«¤é¼è¤êÊ¬¤±¤é¤ì¤¿¤ªÆù¤È¤½¤³¤Ë¾è¤Ã¤¿ÌîºÚ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¥Ø¥ë¥·¡¼¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö¾Ð¾Ð¾Ð¾Ð¡Ø¤Ê¤ó¤«¿§¡¢¤´¤á¤ó¤Í¡Ù¤È¡¢°ì¸ÀÄÉ²Ã¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤·¤¿¡£¾Ð¾Ð¡×¡Ö¤Ç¤â¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¥Ø¥ë¥·¡¼¡¡¥Ú¥í¥ê¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢·ë¶ÉÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Öºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡×¡Ö¿¿»÷¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¡Ö²æ¤¬²È¤ÎÍ¼¿©¤Ï¥³¥ì¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢Äº¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢»¿Æ±¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û