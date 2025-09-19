¡Ö´¶Æ°Åª¡×ºÊÉ×ÌÚÁï¤¬ÎÞ¡¢¸ø³«¤Þ¤Ç£¶Ç¯¡ÖÊõÅç¡×½éÆü¡¡Á´¹ñ27ÅÔ»Ô¹ÔµÓ¤·¤Æ¡Ö²ÈÂ²Áý¤¨¤ë´¶¤¸¡×
ºÊÉ×ÌÚÁï¡Ê44¡Ë¤¬19Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¥Ð¥ë¥È9¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ç±é±Ç²è¡ÖÊõÅç¡×¡ÊÂçÍ§·¼»Ë´ÆÆÄ¡Ë½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¡£19Ç¯¤Ë´ë²è¤¬Î©¤Á¾å¤²¤é¤ì¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç2ÅÙ¤Î±ä´ü¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢6Ç¯¤¬¤«¤ê¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿½éÆü¤ÎÃÅ¾å¤Ç¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¤¤¤Á¤º¤Ê»×¤¤¤Î¤ª¤«¤²¡£¤ä¤¡¡Ä¤¦¤ì¤·¤¤¡£´¶Æ°Åª¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¡¢ÌÜ¤ËÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
ºÊÉ×ÌÚ¤Ï5·î5Æü¤Ë¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿´°À®Êó¹ð²ñ¸«¤ÇÀëÅÁ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¤òÈ¯É½¡£6·î7Æü¤Ë²Æì¤Ç»Ï¤á¤¿Á´¹ñ¥¥ã¥é¥Ð¥ó¤Ï¡¢½éÆü¤Î¤³¤ÎÆü¤âºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¤Þ¤Ç²ó¤ê¡¢Á´¹ñ27ÅÔ»Ô¤ò²ó¤Ã¤¿¡£¡Öº£Æü¤â¡¢½êÂô¤Ë»Ç¤Ã¤¿¡£²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤ë´¶¤¸¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÉñÂæ¾å¤Ë¤Ï¡¢ºÊÉ×ÌÚÁï¤Î»×¤¤¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡¢Á´¹ñ¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤éÆÏ¤¤¤¿Ä¾É®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½¸¤á¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ü¡¼¥É¤¬ÅÐ¾ì¡£ÂçÍ§·¼»Ë´ÆÆÄ¡Ê59¡Ë¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ë²¿²ó¡¢KO¤µ¤ì¤¿¤«¡Ä¤ª¸ß¤¤¡¢¥°¥Ã¤È¤¯¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡ÖÊõÅç¡×¤Ïºî²È¡¦¿¿Æ£½ç¾æ»á¤Î2019Ç¯¡ÊÊ¿31¡Ë¤ÎÄ¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¤Î¼Â¼Ì±Ç²è²½ºîÉÊ¡£Àï¸å¤ËÊÆ·³Åý¼£²¼¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿²Æì¤Ç¡¢ÊÆ·³´ðÃÏ¤«¤éÃ¥¤Ã¤¿Êª»ñ¤ò½»Ì±¤é¤ËÊ¬¤±Í¿¤¨¤ë¡ÈÀï²Ì¥¢¥®¥ä¡¼¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¡£18Ç¯6·î¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¸¶ºî¤¬¡¢19Ç¯1·î16Æü¤ËÄ¾ÌÚ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ç±ÇÁü²½¤Î¹½ÁÛ¤¬¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ±10·î¤³¤í¤ËµÓËÜ³«È¯¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£20Ç¯¤ËÁ´À¤³¦¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¥³¥í¥Ê²Ò¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë2ÅÙ¤Î»£±Æ±ä´ü¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢24Ç¯2·î25Æü¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£Æ±4·î17Æü¤Î²Æì¥Ñ¡¼¥È¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤Þ¤Ç¥í¥±¤Ï41Æü¡¢¹Ô¤¤Æ±27Æü¤«¤éÅÔÆâ¥¹¥¿¥¸¥ª¡¢´ØÅì¶á¹Ù¡¢ÏÂ²Î»³¤Û¤«¤ÇËÜÅÚ»£±Æ¥Ñ¡¼¥È¤¬¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£Æ±6·î9Æü¤Þ¤Ç»£±Æ¤Ï106Æü¤ËµÚ¤Ó¡¢ÁíÀ½ºîÈñ¤Ï25²¯±ß¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£
ºÊÉ×ÌÚ¤Ï¡¢±Ê»³±ÍÂÀ¡Ê42¡Ë±é¤¸¤ë¡ÈÀï²Ì¥¢¥®¥ä¡¼¡É¤Î±ÑÍº¡¦¥ª¥ó¤Î¿ÆÍ§¥°¥¹¥¯±é¤¸¤¿¡£Í½Äê³°¤ÎÀï²Ì¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Ë¡¢¤³¤Ä¤¼¤ó¤È¾ÃÂ©¤òÀä¤Ã¤¿¥ª¥ó¤Îº¯À×¤ò¡¢·Ù»¡´±¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÄÉ¤¦Ìò¤É¤³¤í¤À¡£¹À¥¤¹¤º¡Ê27¡Ë¤¬¥ª¥ó¤ÎÎø¿Í¥ä¥Þ¥³¤ò±é¤¸¤¿¡£¥°¥¹¥¯¤ÏÍ½Äê³°¤ÎÀï²Ì¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Ë¡¢¤³¤Ä¤¼¤ó¤È¾ÃÂ©¤òÀä¤Ã¤¿¥ª¥ó¤Îº¯À×¤ò·Ù»¡´±¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÄÉ¤¤¡¢¥ä¥Þ¥³¤Ï¾®³Ø¹»¤Î¶µ»Õ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥ª¥ó¤Îµ¢¤ê¤ò¿®¤¸¤ÆÂÔ¤ÁÂ³¤±¤ë¡£·¦ÅÄÀµ¹§¡Ê37¡Ë¤¬¾Ã¤¨¤¿¥ª¥ó¤Î±Æ¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¥ä¥¯¥¶¤Ë¤Ê¤ëÄï¥ì¥¤¤ò±é¤¸¤¿¡£
¹À¥¤Ï¡¢ºÊÉ×ÌÚ¤È¤È¤â¤Ë²Æì¤òË¬Ìä¡£¡Ö²Æì¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢1ÈÖ¡¢¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£·¦ÅÄ¤â¡ÖÄ¾ÀÜ¡¢¿Í¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¡£±Ç²è¤È¤¤¤¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¢®¡Ê·Ò¤Î¼Ö¤Î²¼¤ËÑá¡Ë¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡×¤È´¶³´¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÏÆÃ°û³¹¤Ç²ÖÇä¤ê¤È¤·¤ÆÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤ëÃæ¡¢¥ä¥Þ¥³¤È¥ì¥¤¤Ë½Ð²ñ¤¦ÊÆ¹ñ¿Í¤ÎÉã¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤ò»ý¤Ä¸É»ù¥¦¥¿¤ò±é¤¸¤¿±Éè½Ìï¡Ê20¡Ë¤È¡¢¾¯Ç¯´ü¤Î¥¦¥¿¤ò±é¤¸¤¿±Éè½Ìï¤Î¼ÂÄï¡¦¸÷Ï©¡Ê14¡Ë¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£