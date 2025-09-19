±Ê»³±ÍÂÀ¡¢ÃÅ¾å¤«¤é´ÑµÒ¤Î¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤òÌÜ»ë¡Ö±Ç²è¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡×´¶¼Õ
±Ê»³±ÍÂÀ¡Ê42¡Ë¤¬19Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¥Ð¥ë¥È9¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ºÊÉ×ÌÚÁï¡Ê44¡Ë¤Î¼ç±é±Ç²è¡ÖÊõÅç¡×¡ÊÂçÍ§·¼»Ë´ÆÆÄ¡Ë½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¡£ÃÅ¾å¤«¤éµÒÀÊ¤ò¸«ÅÏ¤·¡¢´ÑµÒ¤Î¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤¬Á´¤¯¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤òÌÜ»ë¤·¡Öº£¡¢µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Á¤é¤ÎÊý¤Î¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤¬Á´¤¯¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë±Ç²è¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¡¢º£¡¢¤³¤Î½Ö´Ö¡¢´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡ÖÊõÅç¡×¤Ïºî²È¡¦¿¿Æ£½ç¾æ»á¤Î2019Ç¯¡ÊÊ¿31¡Ë¤ÎÄ¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¤Î¼Â¼Ì±Ç²è²½ºîÉÊ¡£Àï¸å¤ËÊÆ·³Åý¼£²¼¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿²Æì¤Ç¡¢ÊÆ·³´ðÃÏ¤«¤éÃ¥¤Ã¤¿Êª»ñ¤ò½»Ì±¤é¤ËÊ¬¤±Í¿¤¨¤ë¡ÈÀï²Ì¥¢¥®¥ä¡¼¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¡£18Ç¯6·î¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¸¶ºî¤¬¡¢19Ç¯1·î16Æü¤ËÄ¾ÌÚ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ç±ÇÁü²½¤Î¹½ÁÛ¤¬¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ±10·î¤³¤í¤ËµÓËÜ³«È¯¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£20Ç¯¤ËÁ´À¤³¦¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¥³¥í¥Ê²Ò¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë2ÅÙ¤Î»£±Æ±ä´ü¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢24Ç¯2·î25Æü¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£Æ±4·î17Æü¤Î²Æì¥Ñ¡¼¥È¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤Þ¤Ç¥í¥±¤Ï41Æü¡¢¹Ô¤¤Æ±27Æü¤«¤éÅÔÆâ¥¹¥¿¥¸¥ª¡¢´ØÅì¶á¹Ù¡¢ÏÂ²Î»³¤Û¤«¤ÇËÜÅÚ»£±Æ¥Ñ¡¼¥È¤¬¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£Æ±6·î9Æü¤Þ¤Ç»£±Æ¤Ï106Æü¤ËµÚ¤Ó¡¢ÁíÀ½ºîÈñ¤Ï25²¯±ß¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£
±Ê»³¤Ï¡¢Í½Äê³°¤ÎÀï²Ì¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Ë¡¢¤³¤Ä¤¼¤ó¤È¾ÃÂ©¤òÀä¤Ã¤¿¡ÈÀï²Ì¥¢¥®¥ä¡¼¡É¤Î±ÑÍº¡¦¥ª¥ó¤ò±é¤¸¤¿¡£ºÊÉ×ÌÚ¤Ï¿ÆÍ§¤Î¥°¥¹¥¯¡¢¹À¥¤¹¤º¡Ê27¡Ë¤¬¥ª¥ó¤ÎÎø¿Í¥ä¥Þ¥³¤ò±é¤¸¤¿¡£¥°¥¹¥¯¤Ï¥ª¥ó¤Îº¯À×¤ò·Ù»¡´±¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÄÉ¤¤¡¢¥ä¥Þ¥³¤Ï¾®³Ø¹»¤Î¶µ»Õ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥ª¥ó¤Îµ¢¤ê¤ò¿®¤¸¤ÆÂÔ¤ÁÂ³¤±¤ë¡£·¦ÅÄÀµ¹§¡Ê37¡Ë¤¬¾Ã¤¨¤¿¥ª¥ó¤Î±Æ¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¥ä¥¯¥¶¤Ë¤Ê¤ëÄï¥ì¥¤¤ò±é¤¸¤¿¡£
±ÍÂÀ¤Ï¡Ö¥ª¥ó¤È¤¤¤¦Ìò¤Ï¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤ï¤±¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬Á´¤¦¤Ç¤¤ë¤«ÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥¥ã¥¹¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Ê¤¬¤éÀµÄ¾¡¢ÉÔ°Â¤À¤È¸ý¤Ë¤·¤¿½Ó´²¤¬²ñ¤Ã¤¿¡£²Æì¤ËÆþ¤ê¡¢µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢³Ð¸ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÏÆÃ°û³¹¤Ç²ÖÇä¤ê¤È¤·¤ÆÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤ëÃæ¡¢¥ä¥Þ¥³¤È¥ì¥¤¤Ë½Ð²ñ¤¦ÊÆ¹ñ¿Í¤ÎÉã¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤ò»ý¤Ä¸É»ù¥¦¥¿¤ò±é¤¸¤¿±Éè½Ìï¡Ê20¡Ë¤È¡¢¾¯Ç¯´ü¤Î¥¦¥¿¤ò±é¤¸¤¿±Éè½Ìï¤Î¼ÂÄï¡¦¸÷Ï©¡Ê14¡Ë¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£