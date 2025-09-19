¡Ú¥ì¥Ýー¥È¡Û¾¾Â¼ËÌÅÍ¡¢³ø»³¤Ç¼ç±é±Ç²è¤ò¸ì¤ë¡ª¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¤È¤¤á¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¿ÍÀ¸¤ËÊÑ¤ï¤ëÂÎ¸³¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤¤ë±Ç²è¡×
±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¾¾Â¼ËÌÅÍ¡ÊSixTONES¡Ë¤È¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿±ü»³Í³Ç·´ÆÆÄ¤¬¡¢¡ØÂè30²ó³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¡Ù¤Ë»²²Ã¡£
Æ±±Ç²èº×¤Î¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¡Ö±Ç²è¤ÎÅÂÆ²¡×¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿Ìî³°¥¹¥Æー¥¸¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö±Ç²è¤ÎÅÂÆ²¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ìî³°¥¹¥Æー¥¸¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÅÐÃÅ
1996Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¡¢¥¢¥¸¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ë±Ç²è¤Îº×Åµ¤È¤·¤Æ¾ï¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ø³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¡Ù¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ËÜ±Ç²èº×¤ÎÌÜ¶Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¿Íµ¤¡¦·Ý½ÑÀ¤ËÉÙ¤ó¤À¿·ºî¤ä¹ñºÝÅª¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤ë¥ªー¥×¥ó¥·¥Í¥ÞÉôÌç¤Ë¡¢¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë¡Ù¤¬Àµ¼°½ÐÉÊ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£
9·î22Æü¤Ë¤Ï¡¢³ø»³ºÇÂç¤ÎºÂÀÊ¿ô¡Ê5,000ÀÊµ¬ÌÏ¡Ë¤ò»ý¤Ä¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¡Ö±Ç²è¤ÎÅÂÆ²¡×¤ÎÌî³°¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë¤Æ¸ø¼°¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡£
9·î18Æü¡¢¾¾Â¼¤È±ü»³´ÆÆÄ¤¬³ø»³¤ËÅþÃå¡£´Ú¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë³¤±ÀÂæ¡Ê¥Ø¥¦¥ó¥Ç¡Ë¥Óー¥Á¤òÁ°¤Ë¡¢¡Ö½é¤á¤Æ³¤³°¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¶ÛÄ¥¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÆüËÜ¤Ç¤ÎÉñÂæ°§»¢¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¤¤¤¤¤ª¸ÀÍÕ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¡¢Í¦µ¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ´Ú¹ñ¤Ç¤Î¾å±Ç¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¾¾Â¼¡Ë¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î½Õ²Æ½©Åß¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢³ø»³¤Î³¤É÷¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡×¡Ê±ü»³¡Ë¤È¡¢³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¤Õ¤¿¤ê¤¬¡¢9·î19Æü¡¢¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¡Ö±Ç²è¤ÎÅÂÆ²¡×¤òË¬¤ì¤¿¡£
²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Ï¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤Ë¥Õ¥©¥È¥¦¥©ー¥ë¤ä¥í¥´¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤¬ÅÀºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²ñ¾ì¤Î¤Ë¤®¤ä¤«¤ÊÍÍ»Ò¤Ë¡¢¤È¤¤ª¤ê¡Ö¤ªー¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÏ³¤é¤·¤Ê¤¬¤é²ñ¾ìÆâ¤ò»¶ºö¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ±Ç²è¤ÎÎò»Ë¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡¢¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë¡Ù¤Î¥µ¥¤¥Íー¥¸¤ä¡¢¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¤òË¬¤ì¡¢±Ç²èº×¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¶õµ¤´¶¤ò´®Ç½¡£¼Ì¿¿²È¤Ç¤â¤¢¤ë±ü»³´ÆÆÄ¤¬¼«¤é¡¢¾¾Â¼¤Î¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¡£±Ç²èº×¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Ìî³°¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°¤Øµ¤»ý¤Á¤ò¹â¤á¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢9·î19Æü12»þ30Ê¬¤è¤ê¡¢¡Ö±Ç²è¤ÎÅÂÆ²¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ìî³°¥¹¥Æー¥¸¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÅÐÃÅ¡£±ü»³´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¢¥Ë¥ç¥Ï¥»¥è¡£Ôü»³Í³Ç·¤Ç¤¹¡£³ø»³¤Î³¹¤Ç¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Ï³§¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤Æ¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡¢¾¾Â¼¤Ï¡Ö¥¢¥Ë¥ç¥Ï¥»¥è¡£ÉáÃÊ½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÆüËÜ¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤ËÍè¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ³§¤µ¤Þ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥à¥µ¥à¥Ë¥À¡ª¡×¤È°§»¢¡£
ºÇ½é¤Ë¥â¥Ç¥ìー¥¿ー¡ÊMC¡Ë¤«¤é¡¢¡Ö±ü»³´ÆÆÄ¤Ï¡¢½Õ¤Ë¤Ïmarie claire±Ç²èº×¡¢²Æ¤Ë¤Ï¡Ø¥¢¥Ã¥È¡¦¥¶¡¦¥Ù¥ó¥Á¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ½©¤Ë¤Ïº£²ó¤Î¿·ºî¤ò»ý¤Ã¤Æ³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢µ¨Àá¤´¤È¤Ë´Ú¹ñ¤òË¬¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÆü¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥×¥ì¥ß¥¢¤È¤·¤Æ³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢±ü»³´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¤¤¤í¤ó¤ÊÃÏ°è¤Ç¡¢½Õ²Æ½©Åß4¤Ä¤Îµ¨Àá¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ºù¤äÀã¡¢Åç¤ÎÍ¼Æü¤Ê¤É¤Î¼«Á³¤Î·Ê¿§¤È¡¢Åìµþ¤Î³¹¤Î·Ê¿§¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Î±Ç²è¤Î¤Ê¤«¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¤³¤Î³ø»³¤È¤¤¤¦¡¢¼«Á³¤ÈÅÔ»Ô¤Î¶¦Â¸¤·¤Æ¤¤¤ë³¹¤Ç¾å±Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¡£
¡Ö2023Ç¯¤Ë´ä°æ½ÓÆó´ÆÆÄ¤Î¡Ø¥¥ê¥¨¤Î¤¦¤¿¡Ù¤Ç¡¢¤³¤Î³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤¿¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³ø»³¤òÍè¤é¤ì¤¿´¶ÁÛ¤È¡¢ºòÆü¡¢±Ç²è¤ò¾å±Ç¤µ¤ì¤¿´¶ÁÛ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¾¾Â¼¤Ï¡Ö2²óÌÜ¤Î³ø»³Ë¬Ìä¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À2²óÌÜ¤À¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Î²¹¤«¤¤´ãº¹¤·¤Î¤Ê¤«¤Ç¾å±Ç¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þÍè¤¿¤È¤¤è¤ê¡¢¤è¤ê¤ªµÒÍÍ¤Î¼ÁÌä¤äÈ¿±þ¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤ò½À¤é¤«¤¯½ÀÆð¤ËÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢º£²ó¤Î³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤ò¹¬¤»¤Ë³Ú¤·¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´Ú¹ñ¤ÎË¬Ìä¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤Ï1990Ç¯Âå½éÆ¬¤«¤é2009Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¡¢SNS¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤Ïµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìòºî¤ê¤ò¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç´·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖËÍ¤¬1995Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÇÅÄ¼Ë¤Î¤Û¤¦¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅÔ²ñ¤«¤éÁÛÁü¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊºÇÀèÃ¼¤Î¤¹¤´¤¯¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊÀ¸³è¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë¡Ù¤Î¤Ê¤«¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë90Ç¯Âå¤Ï¤¹¤´¤¯È©¤Ê¤¸¤ß¤Î¤¤¤¤¤â¤Î¤Ç¡£ÂæËÜ¤òÆÉ¤ß¿Ê¤á¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤ä¡¢Åö»þµ²±¤¹¤é¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Æº£¤µ¤éµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£º£¤Î»þÂå¤ÈºîÉÊ¤Î¤Ê¤«¤Î»þÂå¤È¤Î´Ö¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°Õ³°¤ÈÄñ¹³¤äÆñ¤·¤µ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¹¤ó¤Ê¤êÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ëºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¿·³¤À¿´ÆÆÄ¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤ò¸¶ºî¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÆÆÄ¤Ï2007Ç¯¤Î¸ø³«Åö»þ10Âå¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤«¤é¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤½¤Îº¢¤«¤é¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¼«Ê¬¤Ç¿·¤·¤¯ºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢±ü»³´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¹â¹»À¸¤Î¤È¤¤ËDVD¤Ç¸¶ºî¤Î¥¢¥Ë¥á¤ò´Ñ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢±óÌîµ®¼ù¤È¤¤¤¦¼ç¿Í¸ø¤ÎÆâÌÌ¤ò¿¼¤¯¡¢¤â¤°¤ê¤³¤à¤è¤¦¤Ë¡¢¿´¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿µ¡Èù¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤ÏÉáÊ×Åª¤Ê¡¢Ã¯¤·¤â¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤ÊÁ¡ºÙ¤Ê´¶¾ð¤ÎÊÑÁ«¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤ÊÊª¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÉáÊ×Åª¤Ê¤â¤Î¤¬º®ºß¤¹¤ë¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£30Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²þ¤á¤Æ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Î¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë¡Ù¤ò¸«ÊÖ¤¹¤È¡¢µ®¼ù¤Î¡¢30ºÐÁ°¸å¤ÎÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÎÌÂ¤¤¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òËÍ¤â¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤Îµ¤»ý¤Á¤âÅê±Æ¤·¤Ê¤¬¤éºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ÈÀ©ºî¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¾¾Â¼¤ÏËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬3¤Ä¤Î»þÂå¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¯ÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¿ÍÀ¸¤¬¤¢¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¤³¤È¤ò¡¢ÀÚ¤Ê¤¯¡¢°¦¤ª¤·¤¯»×¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ì¤Ï¼«Ê¬¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤³¤ì¤Ï¿ÆÍ§¤Î¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¤³¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡¢¤³¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¸«¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¶õ¤ÈÆ±¤¸¤°¤é¤¤Èþ¤·¤¤¶õ¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤É¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÃ¯¤«¤ËÆ´¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£³§¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¶»¤¬¥É¥¥É¥¤·¤¿¤ê¡¢¤È¤¤á¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¿ÍÀ¸¤ËÊÑ¤ï¤ëÂÎ¸³¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤¤ë±Ç²è¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¢£±Ç²è¾ðÊó
¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë¡Ù
10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¸ø³«
¸¶ºî¡§¿·³¤À¿ ·à¾ì¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë¡Ù
´ÆÆÄ¡§±ü»³Í³Ç·
µÓËÜ¡§ÎëÌÚ»Ë»Ò
²»³Ú¡§¹¾ºêÊ¸Éð¡Ê¡Öºê¡×¤Ï¡¢¤¿¤Ä¤µ¤¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë
¼çÂê²Î¡§ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡Ö1991¡×
·àÃæ²Î¡§»³ºê¤Þ¤µ¤è¤·¡ÖOne more time, One more chance ～·à¾ìÍÑ¼Â¼Ì±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë¡ÙRemaster～¡×
½Ð±é¡§¾¾Â¼ËÌÅÍ¡¡¹âÈª½¼´õ
¿¹¼·ºÚ¡¡ÀÄÌÚÍ®¡¡ÌÚÎµËãÀ¸¡¡¾åÅÄÍªÅÍ¡¡Çò»³Çµ°¦
²¬Éô¤¿¤«¤·¡¡ÃæÅÄÀÄ½í¡¡ÅÄÂ¼·òÂÀÏº¡¡¸ÍÄÍ½ãµ®¡¡Ï¡¸«æÆ
ËôµÈÄ¾¼ù¡¡ËÙÆâ·É»Ò¡¡º´Æ£ÈìÈþ¡¡ÇòËÜºÌÆà
µÜºê¤¢¤ª¤¤¡¡µÈ²¬½¨Î´
À©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡§Spoon.
ÇÛµë¡§ÅìÊõ
(C)2025¡ÖÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
