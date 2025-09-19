KID PHENOMENON¡¢6th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖBlack Flame¡×¤¬TV¥¢¥Ë¥á¡ØÅ¾À¸°½÷¤Î¹õÎò»Ë¡Ù¤ÎOP¼çÂê²Î¤ËÈ´Å§
KID PHENOMENON¤¬¡¢6ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖBlack Flame¡×¤ò12·î3Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¢£¥¢¥Ë¥á¤ÎÊª¸ì¤È¥·¥ó¥¯¥í¤¹¤ë¥¹¥±ー¥ë´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë³Ú¶Ê
ËÜºî¤Ï¡¢10·î8Æü24»þ¤«¤é¥Æ¥ì¥ÓÅìµþÂ¾¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡ØÅ¾À¸°½÷¤Î¹õÎò»Ë¡Ù¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤ËÈ´Å§¡£°ÛÀ¤³¦¤ËÅ¾À¸¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¤ÎÊ³Æ®¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¤È¥·¥ó¥¯¥í¤¹¤ë¡¢¥¹¥±ー¥ë´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ë¥åー¥·¥ó¥°¥ë¤ÎÈ¯Çä¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Á´¹ñ¥Õ¥êー¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØPurple CirKID Vol.6¡Ù¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï10·î12Æü¤Ëºë¶Ì¡¦¥¨¥ß¥Æ¥é¥¹½êÂô¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£10·î8Æü¤Ë¤Ï¿ÀÆàÀî¡¢19Æü¤Ë¤ÏÊ¼¸Ë¤Ç¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡¢¤ª¤è¤Ó¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¾ì½ê¤ä»þ´Ö¤Ê¤É¤ÎÂ³Êó¤Ï¡¢¶áÆüÃæ¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.12.03 ON SALE
SINGLE¡ÖBlack Flame¡×
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
