¡ÚÆÃ½¸¡Û〝°å»Õ¤ò¤É¤¦°é¤Æ¤ë¤«〟ÃÏ°è°åÎÅ¤Î¸½¾ì¤ËÄ©¤à¸¦½¤°å¤ËÌ©Ãå¡§Â¼¾åÁí¹çÉÂ±¡¡Ú¿·³ã¡Û
¿·³ã¤Ç²á¤´¤·¤¿¸¦½¤°å¤Î²Æ¤òÄÉ¤¦ÆÃ½¸¤ÎÂè2ÃÆ¡£
ÉñÂæ¤Ï¡¢Â¼¾å»Ô¤Î¡ØÂ¼¾åÁí¹çÉÂ±¡¡Ù¤Ç¤¹¡£»³·Á¸©¶¤ÈÀÜ¤·¡ØËÌ¤ÎºÖ¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤ÎÉÂ±¡¤Ç¡¢¸¦½¤°å¤¿¤Á¤Ï²¿¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
8·îËö¡¢Â¼¾å»Ô¤ÎÂ¼¾åÁí¹çÉÂ±¡¡£°ì¼¼¤¬¶ÛÄ¥´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»ÖÂ¼°å»Õ
¡ÖµßµÞ¼Ö¡¢²¿Ê¬¸å¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¢£µßÌ¿»Î
¡Ö10Ê¬¸å¡¢¤«¤Ö¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡×
¸¦½¤°å¤Î»ÖÂ¼Í¥»ê¤µ¤ó¡£Æâ²Ê¸¦½¤¤ÎÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬µÞ¤¤çµßµÞ¤Ë²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤È¤¡¢¥É¥¯¥¿ー¥Ø¥ê¤ÈµßµÞ¼Ö¤¬Æ±»þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Â¼¾åÁí¹çÉÂ±¡ »ÖÂ¼Í¥»ê¤µ¤ó
¡ÖÈ¯Ç®¤È¿´ÉÔÁ´¡¦ÇÙ±êµ¿¤¤¤ÇÀººº¤·¤Þ¤¹¡£¡×
ÃËÀ¤Ï°ÀÅç¤«¤é±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¡¢°å»Õ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»ÖÂ¼¤µ¤ó¤Ï2½µ´Ö¸¦½¤¤ÇÂÚºß¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢Â¼¾åÁí¹çÉÂ±¡¤Ç¤Ï6¿Í¤Î¸¦½¤°å¤¬³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¾®»ù²Ê¤Ë¤â»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿ùËÜÎ¿ÂÀÏº¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¢£Â¼¾åÁí¹çÉÂ±¡ ¿ùËÜÎ¿ÂÀÏº¤µ¤ó
¡Ö¸µµ¤¡©¡×
2¥«·î¤Ë¤ï¤¿¤ë¾®»ù²Ê¸¦½¤¤â¡¢»Ä¤ê¤ï¤º¤«¡£
¢£Â¼¾åÁí¹çÉÂ±¡ ¿ùËÜÎ¿ÂÀÏº¤µ¤ó
¡Ö¤»¤¤È¤«É¡¿å¤È¤«½Ð¤Æ¤¤ÆÇ®¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©É¡¿å¤Ï¥µ¥é¥µ¥é¤È¤«¡©ÎÐ¤Ã¤Ý¤¤¤È¤«¡©¡×
¼ÁÌä¤ò½Å¤Í¤ë¿ùËÜ¤µ¤ó¤ò¸«¼é¤ë¤Î¤Ï¡¢ÄÍÌî¿¿Ìé¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¿Ç»¡¸å¡¢¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Â¼¾åÁí¹çÉÂ±¡ ÄÍÌî¿¿Ìé°å»Õ
¡ÖÎÉ¹¥¤À¤è¤Í¡¢¸µµ¤¡£¾Ð´é¤â¸«¤é¤ì¤ë¤·¡¢¤Þ¤ºÂç¾æÉ×¡£º£¤Î¤È¤³¤í¤Ïµ¤´É»Ù±ê¤«¡¢¤¢¤È¤ÏÉ¡¿å¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
¿·³ã½Ð¿È¤ÎÄÍÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢¸½¾ì°ì¶Ú40Ç¯¡£¾®»ù²Ê¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Â¼¾åÁí¹çÉÂ±¡ ÄÍÌî¿¿Ìé°å»Õ
¡Ö¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤ó¤Ê¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤ÆÂà±¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤·¡¢¾®»ù²Ê°å¤Ï¸µµ¤¤ËÂà±¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
3·î¤Ë¿·³ã»ÔÌ±ÉÂ±¡¤ÇÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÄÍÌî¤µ¤ó¡£4·î¤«¤é¡¢¾ï¶Ð°å¤ÎÂà¿¦¤ò¼õ¤±¾®»ù²ÊÂ¸Â³¤Î´íµ¡¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿Â¼¾åÁí¹çÉÂ±¡¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß66ºÐ¡£°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Â¼¾åÁí¹çÉÂ±¡ ÄÍÌî¿¿Ìé°å»Õ
¡Ö¤â¤¦Ç¯¤âÇ¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼¡À¤Âå¤ò°é¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç»ö¡£¡×
°å³ØÉôÂ´¶È¸å¤Î½é´ü¸¦½¤¤Ï2Ç¯´Ö¡£
1Ç¯ÌÜ¤òÃÏ¸µ¡¦Âçºå¤Ç¸¦½¤¤·¤¿¿ùËÜ¤µ¤ó¡£Â¼¾å¤ËÍè¤Æ°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Â¼¾åÁí¹çÉÂ±¡ ¿ùËÜÎ¿ÂÀÏº¤µ¤ó
¡Ö¤³¤³¤À¤È¤½¤³¤Þ¤Ç½Å¾É¤Î»Ò¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÍè¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤à¤·¤í³°Íè¤Î¾ì¤Ç²¿²ó¤âÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÃÏ°è¤´¤È¸«¤Æ¤¤¤¯¡£¡×
¿ùËÜ¤µ¤ó¤â¤³¤Î²Æ¡¢°ÀÅç¤Ç2½µ´Ö¸¦½¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Â¼¾åÁí¹çÉÂ±¡ ¿ùËÜÎ¿ÂÀÏº¤µ¤ó
¡Ö·ì±Õ¸¡ºº¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿ÇÎÅ½ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤Þ¤µ¤Ë¿Ç¤ë¡£ÂÎ¤ò¿Ç¤Æ¡¢²»¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«¤é¤½¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÉáÃÊ¤ÎÊë¤é¤·¤¬¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¾ðÊó¤ò¤É¤ì¤À¤±Åª³Î¤ËÊ¹¤±¤ë¤Î¤«¡¢²ñÏÃÇ½ÎÏ¤â¤¤¤ë¤È¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤¿¡£¡×
¿ÇÎÅ¤¬°ìÃÊÍî¤·¤¿¤¢¤ëÆü¤ÎÍ¼Êý－
¸¦½¤°å¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿ùÃ«ÁÛ°ì±¡Ä¹¤«¤é°ÀÅç¸¦½¤¤Î¥ì¥Ýー¥È¤¬²Ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Â¼¾åÁí¹çÉÂ±¡ ¿ùÃ«ÁÛ°ì±¡Ä¹
¡Ö¤¸¤Ä¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ·¯¤é¤Î°ÀÅç¤Ç¤ÎÀ¸³è¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÌÌÇò¤¤¤³¤È¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£¡×
¸¦½¤°å¤Î»ØÆ³Ìò¡¢12Ç¯ÌÜ¤Î±§²ìÂ¼ÂçÎ¼¤µ¤ó¡£
¢£Â¼¾åÁí¹çÉÂ±¡ ±§²ìÂ¼ÂçÎ¼°å»Õ
¡ÖÎ¥Åç¤Î°ìÈÖ¤Î°åÎÅ¤Çº¤¤ë¤³¤È¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ã¤Æ¥â¥Î(µ¡ºà¤Ê¤É)¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Çº£¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¸½¾ìÂÐ±þÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¡×
¥ì¥Ýー¥È¤Ëµ¤µ¤ì¤¿Åç¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¡£¿ùÃ«±¡Ä¹¤Ï¡ÖÊõ¤Î»³¤À¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Â¼¾åÁí¹çÉÂ±¡ ¿ùÃ«ÁÛ°ì±¡Ä¹
¡ÖÎ¥Åç¤ÎµßµÞ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤òºî¤Ã¤¿¤é¡¢ÆüËÜ½é¤ÇÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÅÔ²ñ¤Î¥Ï¥¤¥Ü¥ê¥åー¥à(ÂçÉÂ±¡)¤Ë¤¤¤ì¤Ð¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥à¥«¥Ç¤Ë»É¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¡×
¢£Â¼¾åÁí¹çÉÂ±¡ ¿ùËÜÎ¿ÂÀÏº¤µ¤ó
¡ÖÂ¾¤ÎÎ¥Åç¤Ç³èÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤«¡¢°ÀÅç¤Ø¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯Åª¤Ë»È¤¦¤Î¤«¡£¡×
