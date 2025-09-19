J2¼«Æ°¾º³Ê·÷Æâ¤Î¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¡¡20Æü¤Ë¥Ûー¥à¤ÇµÜºê¤ÈÂÐÀï
¥µ¥Ã¥«ーJ3¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ëFRIDAY UNITED¤Ç¤¹¡£9»î¹çÉé¤±¤Ê¤·¤Î¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¡¢¸½ºß¡¢J2¼«Æ°¾º³Ê·÷Æâ¤Î2°Ì¡£20Æü¤Ï¡¢¥Ûー¥à¤Ç5°ÌµÜºê¤È¤ÎÆî¶å½£¥Àー¥Óー¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£
Á°Àá¤Î¥¢¥¦¥§ー¡¢ÆàÎÉÀï¡£¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¡¢Âà¾ì¼Ô¤ò½Ð¤¹¶ì¤·¤¤Å¸³«¤ÎÃæ¡¢2ÂÐ0¤Ç¾¡¤Á¡¢J2¼«Æ°¾º³Ê·÷¤Î2°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÆàÎÉ¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ðー¤ÎÊ¬¤Þ¤ÇÁö¤í¤¦¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î¥ß¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¾¡¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
20 Æü¤Î¥²ー¥à¤Ï¡¢Á°Àá¤Ç¼ó°Ì¡¦È¬¸Í¤òÇË¤Ã¤Æ¤¤¤ë5°Ì¡¦µÜºê¡£ÀéÉÛÁª¼ê¤Ï¸ÅÁã¤È¤ÎÀï¤¤¤Ç¤¹¡£
(¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC ÀéÉÛ°ìµ±Áª¼ê)
¡Ö¤³¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¡ÊµÜºê¤Ï¡Ë¼ó°Ì¤ÎÈ¬¸Í¤Ë¤â¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÀª¤¤¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤ÎÀª¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤Ëº£¤ä¤Ã¤Æ¤Æ»×¤¦¤Î¤¬¡¢Éé¤±¤ëµ¤¤¬¤·¤Ê¤¤¡×
9»î¹çÉé¤±¤Ê¤·¡¢7»î¹çÏ¢Â³¤ÇÊ£¿ôÆÀÅÀ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡£20Æü¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¥²ー¥à¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
(¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC ÁêÇÏÄ¾¼ù´ÆÆÄ)
¡Ö³§¤µ¤ó¤Î´üÂÔ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê½àÈ÷¤ò¤·¤ÆÉ¬»à¤ËÀï¤¤¤¿¤¤¡×
20Æü¤Î¥Ûー¥àÀï¡¢2°Ì¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÂÐ5°ÌµÜºê¤ÎÆî¶å½£¥Àー¥Óー¤Ï¼¯»ùÅç»Ô¤ÎÇòÇÈ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¸á¸å7»þ¡¢¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤Ç¤¹¡£