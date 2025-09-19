¡Ö¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤Áé¤»¤Æ¤ë¡×SixTONES¡¦¾¾Â¼ËÌÅÍ¡¢»î¼Ì²ñ¤ËÅÐ¾ì¤â ¡È¤²¤Ã¤½¤ê»Ñ¡É ¤Ë¥Õ¥¡¥óÆ°ÍÉ¡Ä¥ª¥Õ¥¡¡¼»¦Åþ¤ÇÂÎÄ´ÉÔ°Â»ë¤¹¤ëÀ¼¤â
¡¡STARTO ENTERTAINMENT½êÂ°¤Î6¿ÍÁÈÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢SixTONES¤Î¾¾Â¼ËÌÅÍ¤¬¡¢9·î17Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤Î´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤ËÅÐÃÅ¤¹¤ë¤â¡¢¤½¤Î ¡È¤²¤Ã¤½¤ê»Ñ¡É ¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾Â¼¤Ï¶¦±é¼Ô¤Î¹âÈª½¼´õ¤äµÜºê¤¢¤ª¤¤¡¢ÇÐÍ¥¤ÎµÈ²¬½¨Î´¤é¤È»î¼Ì²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£±Ç²è¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¾¾Â¼¤Î¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î»Ñ¤ÏËË¤¬¤³¤±µ¤Ì£¤Ç¡¢ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÃã¿§¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤â¤«¤Ê¤êÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ä¼ê¤â¥´¥Ä¥´¥Ä¤È¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤áX¾å¤Ç¤Ï¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔËÌÅÍ¤¯¤ó¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤Áé¤»¤Æ¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤À¤±¤ÉÌòºî¤ê¤«¤Ê¡©ÂÎÄ´µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¸µµ¤¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Í¡Õ
¡Ô¤¨¡¢ËÌÅÍ¤¯¤óÁé¤»¤¿¡©¡©´é¤¬°ã¤¦¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡¢¡¢¡Õ
¡ÔËÌÅÍ¡¢Áé¤»¤¿¤Ê¤¡¡£¤â¤¦³ø»³¤À¤â¤ó¤Í¥Ï¡¼¥É¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤À¤è¡Õ
¡¡¤³¤¦¤·¤¿À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¤Î»ØÅ¦¤Ë¤¢¤ë¤È¤ª¤ê¡¢¾¾Â¼¤ÎÂ¿Ë»¤Ö¤ê¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤À¡£
¡Ö¾¾Â¼¤µ¤ó¤Ï17Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç±Ç²è¤Î´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£18Æü¤«¤é¤ÏÆ±ºîÉÊ¤¬½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñ¤Î³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë»²²Ã¤·¡¢ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¡£±Ç²è¤Ï10·î10Æü¤Ë¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ±þ¤â¤³¤ì¤«¤é¿ôÂ¿¤¯¤³¤Ê¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡Â¿Ë»¤Ö¤ê¤Ï±Ç²è¤Ë´Ø¤ï¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ÖSixTONES¤Ï¡¢2025Ç¯1·î¤«¤é4·î¤Ë¤«¤±¤ÆÁ´¹ñ¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò¤³¤Ê¤·¡¢Æ±·î¤«¤é¥°¥ë¡¼¥×¤Î´§¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¡ØGolden SixTONES¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬ÆüÍËÌë21»þ¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£8·î¤Ë¤Ï¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡ÊÆ±·Ï¡Ë¤Î¸åÈÖÁÈ¤È¤·¤ÆÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û¤«¤é¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤â¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤¿SUPER EIGHT ²£»³Íµ¤µ¤ó¤È¤â¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¤«¤Ä¡¢8·î¤Ë¤ÏCANNONBALL¡¢SUMMER SONIC¤È2¤Ä¤Î¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¤Ë½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°Û¾ï¤Ê¤Û¤ÉÂ¿Ë»¤Ê¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£Çä¤ì¤Ã¥³¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤³¤¦¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÈèÏ«¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿©»ö¤ä¿çÌ²¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¾è¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤Ê¤ó¤È¤«¸µµ¤¤Ç¶î¤±È´¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£