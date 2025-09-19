1年前に日本人の男子児童が殺害される事件が起きた中国広東省の深圳市で、日本人が反日感情が原因とみられるトラブルに巻き込まれる事案が相次いでいることがわかりました。

■懸念される“反日感情の高まり”

4日前、中国で起きたトラブルです。

NNN北京 長谷川裕記者

「中国の配車アプリでタクシーに乗った男性が、日本人だからという理由でタクシーを降ろされる事案がありました」

日中関係筋によると、今月15日、広東省深圳市。中国の配車アプリでタクシーを呼んだという日本人の男性。

無事に乗車。すると“日本人だから”と、目的地ではない、歩行が危険な場所で車から降ろされたといいます。男性にケガはありませんでした。

約14億人が生活する中国。外務省によると日本人は9万7000人余りが暮らしていますが、いまトラブルが相次いでいます。

「抗日戦争勝利80年」、中国政府がそう位置づける今年。懸念されているのが、“反日感情の高まり”です。

■“新たな懸念材料”…映画「731」の公開

18日には、“新たな懸念材料”も増えました。

中国全土で封切りされた映画「731」。第二次世界大戦中、中国の旧満州で細菌兵器などの研究を行っていたとされる旧日本軍「731部隊」を題材にした作品です。

当初の予定を延期し、“反日感情が高まる日”とされる「9月18日」に公開されました。

“反日感情が高まる日”とされるのは、94年前の9月18日。

「満州事変」の発端となる「柳条湖事件」が起きたことがきっかけです。日中の歴史に関わる日に公開された「731」。この映画がきっかけとみられるトラブルも起きました。

9月初め、レストランで食事をしていた日本人の親子。

すると中国人に突然取り囲まれ、「731部隊についてどう思うか」と聞かれたといいます。理由はわかっていません。

◇

中国外務省は、「中国は寛容で安全な国だ。引き続き中国にいる外国人の安全を守る」と強調しています。