GÅÞ¡Ö°Ë¿¥¡¢°Ë¿¥¡×¤ÎÂç¹ç¾§¡ª¡¡µð¿Í¡¦»³ºê°Ë¿¥¤¬¼«¤é¾¡¤Á±Û¤·ÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¡¡451Æü¤Ö¤êÂÇÅÀ
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½¹Åç¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î5Ç¯ÌÜ±¦ÏÓ¡¦»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡Ê26¡Ë¤¬19Æü¤Î¹ÅçÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Çº£µ¨23ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó11¾¡ÌÜ¤ò·ü¤±¤¿¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢¼«¤é¾¡¤Á±Û¤·¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Ë2ÅÀÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢¼çË¤¤Î²¬ËÜ¤¬2²ó¤Ë12¹æ¥½¥í¡¢4²ó¤Ë2ÂÇÀÊÏ¢È¯¤Î13¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤ÆÆ±ÅÀ¡£4²ó¡¢¤µ¤é¤Ë2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Â³¤¤¤¿¾ìÌÌ¤ÇÂÇ·â¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë»³ºê¤¬Âè2ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢Áê¼êÀèÈ¯±¦ÏÓ¡¦ÂçÀ¥ÎÉ¤¬Åê¤¸¤¿½éµå¤À¤Ã¤¿¡£¿¿¤óÃæÉÕ¶á¤Ë¤¤¿¥·¥å¡¼¥È¤òÆ¨¤µ¤º±¦ÍãÀþ¤Ë¤Ï¤¸¤ÊÖ¤¹¤È¡¢ÆóÁö¡¦Ãæ»³¤¬¾¡¤Á±Û¤·¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ó¤À¡£
¡¡»³ºê¤ÏËþÌÌ¾Ð¤ß¤ÇÎ¾¼ê¤òÆÍ¤¾å¤²¡¢ÆóÎÝ¥Ù¡¼¥¹¾å¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡£5»î¹ç¤Ö¤ê¤ËÌá¤Ã¤¿ËÜµò¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ï¡Ö°Ë¿¥¡¢°Ë¿¥¡¢°Ë¿¥¡Ä¡×¤ÎÂç¹ç¾§¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢»³ºê¤ÎÂÇÅÀ¡¢Å¬»þÂÇ¡¢Å¬»þÆóÎÝÂÇ¤ÏºòÇ¯6·î25Æü¤ÎDeNAÀï¡Ê¿·³ã¡Ë°ÊÍè451Æü¤Ö¤ê¡£ÆóÎÝÂÇ¤ÏºòÇ¯9·î26Æü¤ÎDeNAÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë°ÊÍè358Æü¤Ö¤ê¤Ç¡¢ÄÌ»»4ËÜÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£